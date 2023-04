Mandello. Arriva ‘Crescere leggendo’ al Festival della Letteratura

Corso di formazione per educatori di asili nidi e genitori di bimbi da 0 a 3 anni

Previsto il 26 aprile e l’1 maggio, entrambi gli incontri si terranno online

MANDELLO – Non solo eventi teatrali, incontri con gli autori, laboratori per ogni età, ma anche corsi di formazione al Festival della Letteratura di Mandello. Primo corso a prendere il via sarà ‘Crescere leggendo’, destinato a educatori degli asili nidi e a genitori di bimbi da 0 a 3 anni.

A tenerlo la dott.ssa Maria Teresa Nardi, nel cui curriculum si legge un master in pedagogia della letteratura per l’infanzia e adolescenza, formatore accreditato ‘Nati per leggere’, laureata in musicologia, diplomata in musicoterapia, libroterapeuta. E’ anche titolare di una libreria a Cesana Brianza dove propone numerose attività laboratoriali per bambini e genitori.

Perché un corso di promozione alla lettura per bimbi così piccoli? Perché le storie lette aiutano il piccolo a nominare il mondo, a conquistare il linguaggio sociale, a soddisfare il suo bisogno di conoscenza, a sviluppare il pensiero narrativo, a favorire la conoscenza di sé e del proprio panorama affettivo-emotivo.

Le storie soddisfano i bisogni profondi del piccolo lettore, solo se tra le pagine il bimbo potrà rispecchiarsi, incontrare emozioni e agiti di protagonisti in cui identificarsi. La lettura condivisa con l’adulto di riferimento, le parole e i colori incontrati, le narrazioni diventano così ‘attrezzi’ per essere pronti ad affacciarsi sulla complessità della vita e comprenderne i significati profondi, per diventare grandi, per disporre di parole per raccontarsi, per incontrare l’altro.

Il corso è online ed è previsto nei giorni 26 aprile e 3 maggio dalle ore 20.30.

Coloro che non si fossero ancora iscritti e hanno figli frequentanti i nidi del Comune di Mandello possono chiedere informazioni alle educatrici dei nidi di riferimento, tutti gli altri possono mandare mail a pachera.doriana@tiscali.it indicando il proprio recapito telefonico.