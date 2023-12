Riqualificazione giardini e Torre Lorla: 394 mila euro da Fondazione Cariplo

Gli spazi rinnovati saranno inseriti nel progetto BAC – Bellano Arte Cultura e collegati all’Orrido

Già a gennaio inizieranno i lavori: il parco diventerà teatro di esposizioni, la torre salvata da uno stato di degrado

BELLANO – Trecentonovanta mila euro sotto l’albero: è il dono ricevuto dal Comune di Bellano, grazie alla partecipazione al bando di Fondazione Cariplo ‘Luoghi da rigenerare’. L’importante contributo sarà destinato ai lavori di riqualificazione del parco e dell’antica Torre Lorla: opere che porteranno alla creazione di un parco urbano, rendendo fruibili al pubblico, per la prima volta nella loro storia, questi preziosi spazi – di oltre 2.500 metri quadrati – custoditi nel centro storico di Bellano.

“Il Comune di Bellano prosegue nella sua continua ricerca di fondi extra comunali, partecipando ai bandi promossi da enti e istituzioni, presentando quei progetti che vengono redatti nel corso dell’anno e che vengono adattati per essere pronti alla partecipazione – commenta il sindaco Antonio Rusconi -. Aver ottenuto questo nuovo contributo ci rende particolarmente orgogliosi perché non è semplice entrare nelle graduatorie dei bandi promossi da Fondazione Cariplo. I requisiti di partecipazione sono stringenti, quindi, aver ottenuto il contributo massimo erogato per quest’ultimo bando è motivo di grande soddisfazione”.

“Questo contributo finanzierà i lavori per la riqualificazione del parco Lorla e dell’antica torre, che oggi versa in condizioni di grave degrado. L’intervento permetterà di rendere fruibili questi spazi, che saranno inseriti nel progetto BAC – Bellano Arte Cultura e saranno collegati all’Orrido. Nel rispetto dei termini disposti dal bando, i lavori dovranno iniziare già il prossimo gennaio: siamo già in possesso del progetto definitivo e del parere della Sovrintendenza, quindi, dovremo procedere con la stesura del progetto esecutivo e l’avvio lavori. Avremo, poi, un anno di tempo per completare l’intervento di recupero e due anni di gestione anch’essi finanziati dal bando”.

Nell’ottica di proseguire con il progetto BAC il parco del Lorla diventerà una sorta di giardino d’artista, dove potranno essere esposte opere e installazioni d’arte, e dove verranno organizzati laboratori e altre iniziative rivolte agli studenti e alla popolazione. Grazie alla preziosa partnership con Pro Bellano, Archivivitali e Parrocchia si prevede anche la creazione di una residenza degli artisti, con spazi creativi; sempre in seno al progetto BAC.

“Ringrazio tutti coloro che ci hanno aiutato nella redazione di questo bando, le associazioni Pro Bellano e Archivivitali che ancora una volta sono al nostro fianco in questo progetto di rigenerazione urbana nel segno della cultura e dell’arte”, conclude il sindaco.