Tutto sul Lariosauro: un incontro con Giancarlo Colombo a Perledo

Sabato 7 ottobre lo studioso parlerà dei suoi libri sul rettile

Appuntamento in sala civica, per un viaggio indietro nel tempo di 230 milioni di anni

PERLEDO – C’era un tempo in cui il Lago di Como non esisteva, ed era un mare tropicale in cui nuotava il Lariosauro, un rettile vissuto 230 milioni di anni fa e i cui fossili sono stati ritrovati nel calcare di Perledo e di Varenna. Proprio in uno dei paesi in cui avvenne la scoperta, Perledo, si terrà l’incontro con il massimo esperto del Lariosauro, il naturalista Giancarlo Colombo, appassionato di entomologia e paleontologia.

Con i suoi due volumi ‘Alla ricerca del Lariosauro perduto’ e ‘Lariosaurus’ farà vivere ai presenti un incredibile viaggio storico, scientifico e divulgativo, aiutandosi con la proiezione di alcune diapositive. Appuntamento dunque in sala civica a Perledo alle ore 21.00.