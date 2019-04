La rassegna verrà aperta sabato 4 maggio alla presenza del critico d’arte Vittorio Sgarbi

Tante iniziativa in programma nell’ambito della kermesse denominata quest’anno Alessandro tra le nuvole

MERATE – L’obiettivo è svecchiare il Manzoni e portare i Promessi Sposi al di fuori delle mura scolastiche, facendo apprezzare quello che è il romanzo per antonomasia della letteratura italiana anche a chi ha solo dei, magari anche brutti, ricordi scolastici.

E’ ai nastri di partenza la quarta edizione del Maggio Manzoniano Merate, rassegna nata nel 2016 su impulso del compianto assessore alla Cultura Giusi Spezzaferri, scomparsa a inizio febbraio. Fitto il programma di eventi messo a punto da Comune, Collegio Villoresi San Giuseppe, Fondazione Luigi Clerici, CoderDojo Merate e AssoCultura con la sponsorizzazione importantissima dei Commercianti de La nostra Mela e il patrocinio del Comune di Lecco e del sistema museale lecchese.

Soddisfatta l’assessore alla Cultura Federica Gargantini che ha parlato di una “promozione del grande Manzoni e di una manifestazione fortemente voluta perché Merate ha un posto non trascurabile nella topografia di Alessandro Manzoni che trascorse sei anni all’istituto dei Padri Somaschi”.

Quest’anno il maggio manzoniano sarà “Alessandro tra le nuvole”

Il Maggio Manzoniano, denominato quest’anno “Alessandro tra le nuvole”, verrà inaugurato sabato 4 maggio alle 17.30 con l’incontro, promosso nell’ambito di Leggermente Off, con Vittorio Sgarbi. Il noto critico d’arte presenterà il suo libro intitolato “Il Novecento 2”. A moderare l’intervista, ospitata nell’auditorium Spezzaferri, sarà Stefano Motta, preside del Collegio Villoresi, nonché direttore artistico della manifestazione. Al termine taglio del nastro della mostra “I Promessi Sposi a fumetti”.

Ottanta le tavole, raffiguranti scene tratte dai Promessi Sposi, realizzate da Claudio Nizzi e Paolo Piffarerio. Quaranta di queste saranno allestite nell’atrio del Comune mentre l’altra metà verrà dislocata nei 40 negozi che hanno aderito alla manifestazione, creando per l’appunto, una mostra itinerante dedicata al Manzoni. Nelle vetrine, a fianco ai prodotti, verranno allestite anche le tavole, con l’obiettivo di incuriosire e attirare l’attenzione dei passanti e degli acquirenti. “Siamo ben contenti di partecipare a questa iniziativa e faremo il possibile per allestire al meglio le nostre vetrine. E’ un modo diverso di coniugare lo shopping alla cultura e alla valorizzazione della nostra storia” ha commentato Ornella Comi, referente de La Nostra Mela. Il percorso della mostra si snoderà nelle vie del centro, da piazza degli Eroi a via Manzoni, passando per via Baslini.

Protagoniste anche le scuole della città

Anche gli istituti scolastici cittadini saranno protagonisti. Il 4 maggio, dalle 15 alle 17.30, alla primaria di via Montello l’associazione CoderDojo proporrà “CoderDojo Manzoniano, questo digital storytelling s’ha da fare” mentre dal 13 al 17 maggio i bambini di quinta elementare di via Montello saranno impegnati nel laboratori di fumetto a cura di Danilo Loizedda ed Eugenia Neri. Spazio anche alla fondazione Clerici che proporrà una gustosa degustazione di praline a base di erbe raccolte dall’orto del Manzoni domenica 5 maggio al termine della conferenza “Il codice Manzoni” in programma alle 17 a Villa Confalonieri. Il Collegio Villoresi ospiterà invece mercoledì 22 maggio alle 17 il seminario formativo per insegnanti aperto alla cittadinanza intitolato “Un Manzoni ancora e sempre da riscoprire”. Al tavolo dei relatori siederanno monsignor Marco Ballarini, prefetto della Veneranda biblioteca ambrosiana di Milano, il professor Pierantonio Frare, professore ordinario di letteratura italiana e il professor Lorenzo Proserpio, docente di lettere al Istituto comprensivo Manzoni.

Manzoni e i fumetti: un’accoppiata vincente

Studioso proprio del grande scrittore ottocentesco, Motta ribadisce che l’obiettivo del Maggio manzoniano è quello di “coniugare due elementi che sembrano distanti l’uno dall’altro, ovvero l’alta cultura e i fumetti, con il loro carico di folclore. Eppure la scelta è più attinente perché come diceva Oscar Wilde è l’arte che deve diventare popolare, ma il popolo che deve diventare artistico”. E quindi ben vengano i fumetti, con le loro immagini apparentemente più semplici e dirette, se questo porta a una riscoperta e a una valorizzazione del grande romanzo le cui vicende vanno ben oltre la storia di Renzo e Lucia. Tra gli appuntamenti in rassegna spicca anche l’iniziativa di MerAteneo del 10 maggio con la conferenza di don Ivano Colombo dal titolo “Manzoni. Osservazioni sulla morale cattolica” mentre sabato 11 maggio sarà il teatro protagonista con “Sei personaggi in cerca d’attore” con Filippo Ughi e Silvia Melis. Il maggio manzoniano si concluderà venerdì 31 maggio con la premiazione del contest video “3 minuti per Manzoni”. I termini per la chiusura delle iscrizioni sono stati prorogati a fine aprile per permettere a più classi di aderire a questa bella iniziativa.

