Il noto critico ferrarese presenterà il suo volume “Il novecento 2” nell’ambito di Leggermente Off

A seguire si terrà l’inaugurazione della mostra itinerante “I Promessi Sposi a Fumetti”

MERATE – Apertura con il botto per il Maggio Manzoniano, rassegna promossa dal Comune di Merate e dalla biblioteca civica per onorare il grande scrittore ottocentesco e ricordare il grande legame che lo lega alla città. Sabato 4 maggio arriverà in città Vittorio Sgarbi, noto critico d’arte e scrittore. Due gli appuntamenti che lo vedranno protagonista grazie alle iniziative messe a segno da Assocultura Confcommercio Lecco all’interno della manifestazione Leggermente OFF.

In auditorium per presentare il libro “Il Novecento 2”

Alle 17.30 Sgarbi presenterà, presso l’auditorium comunale “Giusi Spezzaferri” di Merate, il suo libro “Il Novecento 2” (La Nave di Teseo). A introdurre lo scrittore, incalzandolo con domande, sarà Stefano Motta, preside dell’istituto Beata Vergine Maria sede di Merate del Collegio Villoresi di Monza e componente della Giuria Scientifica del Premio Letterario Alessandro Manzoni (organizzato da 50&Più Lecco).

Già assessore alla Cultura del Comune di Milano, sindaco di Salemi e sottosegretario al Ministero dei Beni e delle Attività Culturali, Sgarbi parlerà del suo libro, nato senza seguire, come lui stesso indica nell’introduzione “ideologie, sentimenti, emozioni e passioni personali, ma cercando di garantire a ogni artista lo spazio che merita. La notorietà spesso non indica il valore e il mio compito è stato quello di far emergere in questo secolo così complesso, così breve e così ricco, una quantità di autori dimenticati, che rappresentano la parte più suggestiva di questo percorso. Vi esorto a leggere il mio Novecento come qualcosa che sarà per voi rivelazione di percorsi segreti, di sentieri interrotti e di meravigliosi artisti sconosciuti”.

Poi l’inaugurazione della mostra itinerante “I Promessi Sposi a fumetti”

A seguire il critico d’arte ferrarese prenderà parte all’inaugurazione della mostra itinerante “I Promessi Sposi a Fumetti”, tratta dall’opera omonima di Claudio Nizzi e Paolo Piffarerio. L’evento è promosso in collaborazione con la associazione La Nostra Mela di Merate.