“Armonie visive di forme in equilibrio”: le sculture di Franco Boaretto in mostra a Verderio

L’inaugurazione è in programma sabato 16 dicembre a Le Salette

L’esposizione di Franco Boaretto propone una profonda immersione nell’universo delle forme umane reinterpretate con maestria nella tecnica raku

VERDERIO – Un’esposizione permanente dal 16 dicembre 2023 al 28 luglio 2024 articolata in tre temi distinti accomunati dal progetto intitolato “Armonie visive di forme in equilibrio”. Franco Boaretto, rinomato artista del territorio, è in mostra a La Salette presso il suggestivo Loggiato delle Torri.

L’esposizione propone una profonda immersione nell’universo delle forme umane reinterpretate con maestria nella tecnica raku.

Franco Boaretto, con la sua maestria artistica, trasforma la materia in opere che vanno al di là della semplice scultura, catturando l’essenza dell’armonia e dell’equilibrio. Le sue opere in raku esplorano la connessione tra il materiale e il metafisico, portando gli spettatori in un viaggio sensoriale che sfida il

tempo e lo spazio.

Ogni opera, attraverso la stilizzazione delle forme, permette di esplorare un nuovo linguaggio visivo, mescolando tratti umani ad elementi biomorfi. Questo processo di ibridazione, evidenziato nelle opere esposte, rende le figure ancor più intriganti e surreali, stimolando la riflessione sulla natura umana e sul

connubio tra forme naturali e astratte.

Il progetto si sviluppa su tre temi distinti. Dal 16 dicembre al 29 febbraio verrà approfondito “Il cromatismo del raku in forme metafisiche” con figure che richiamano l’arte africana, maschere, guerrieri di antichi popoli, cavalli surreali e figurefemminili, pensando a maestri del secolo scorso come Picasso e alla metafisica di Savinio e De Chirico.

Dal 1° marzo al 30 aprile invece si indagherà l’”essenza della figura umana” mettendo in mostra come l’impegno e la ricerca sulla figura umana cercano di far respirare le forme rendendole leggere ed evanescenti. Infine, dal 1° maggio al 28 luglio con “Sintesi estrema delle forme e della materia” verrà spiegato come la scultura ceramica diventa sempre più esile nella sua struttura e svuotata dalla materia eccedente fino a rasentare i limiti della resistenza fisica della terra in fase di cottura, dando vita a figure con geometrie perfette in particolare giocando con le forme del cerchio.

L’inaugurazione è in programma sabato 16 dicembre alle 11 con l’introduzione a cura della storica dell’arte Chiara Medolago, un tour guidato delle opere esposte e momenti di discussione sulla creatività e l’ispirazione dietro l’esposizione.

Sono previste visite culturali dedicate a scolaresche, pensionati, dipendenti di aziende del territorio nonché ogni mercoledì è possibile partecipare al “Caffè con l’artista” prenotandosi sul sito www.francoboaretto.it

La mostra è patrocinata dai Comuni di Cernusco Lombardone, Merate e Robbiate e realizzata grazie al sostegno di aziende come Lamp, Personalive e La Salette.

“Dove fermare il tempo e ritrovare l’equilibrio” è il nostro motto – dichiara Alessia Galbiati di La Salette – ed è stato quindi naturale ospitare un evento dove le forme in equilibrio di Boaretto creano armonie visive e sensoriali.