Brivio a teatro: 10 spettacoli in cartellone con la nuova stagione

La rassegna teatrale comincerà il 30 settembre con uno spettacolo di Ronzinante

Al via la seconda stagione dopo l’ottimo successo registrato dalla prima edizione al cine teatro Excelsior Flavio Mauri

BRIVIO – Si ritorna in scena al cine teatro Excelsior Flavio Mauri. Dopo l’ottimo riscontro di pubblico della prima rassegna “Brivio a Teatro”, è ai nastri di partenza la seconda stagione teatrale organizzata dalla Pro Loco Brivio con la direzione artistica della compagnia teatrale Ronzinante di Merate.

Ben dieci gli spettacoli in cartellone con la “prima”, sabato 30 settembre, affidata alla stessa compagnia Ronzinante, sul palco con “Tre sull’Altalena” di Luigi Lunari, una rappresentazione che ha ricevuto numerosi riconoscimenti nei festival nazionali in cui è stata rappresentata. Sempre la compagnia meratese sarà in scena sabato 21 ottobre con “Piccole bugie tra noi” mentre l’11 novembre toccherà alla Filodrammatica Gallaratese di Gallarate coinvolgere il pubblico briviese con la commedia “Uomo e galantuomo” di Eduardo De Filippo.

Si tornerà a dare spazio a una compagnia brianzola sabato 25 novembre con lo spettacolo “Artemisia Gentileschi” presentato da La Sarabanda di Olgiate Molgora. Dopo la pausa natalizia, la rassegna riprenderà il 13 gennaio con “Ben Hur” della Bottega dei Rebardò di Roma mentre il 10 febbraio Satiro Teatro di Treviso proporrà lo spettacolo “Mato de Guera”. Suspance e adrenalina il 24 febbraio con “Duello – Il gioco dell’assassino” della Filodrammatica Orenese di Vimercate mentre il 16 marzo torneranno in scena gli attori di Ronzinante con “To be or not to Bibbia”. Sempre Ronzinante sul palco il 6 aprile con “Amleto – il resto non sarà mai silenzio”. Per finire il 24 aprile spettacolo a sorpresa a cura della Compagnia dell’oratorio di Brivio.

E’ possibile abbonarsi all’intera stagione teatrale al prezzo di 115 euro (10 spettacoli) con riduzione a 95 euro per soci Pro Loco, under 25 e over 70. L’ingresso singolo costa 13 euro, con riduzione a 11 euro sempre per soci Pro Loco, under 25 e over 70.

Per info e prenotazioni è possibile recarsi nella sede della Pro Loco in via Cantù 14 il sabato dalle 10 alle 12.30, oppure scrivere una email aprolocobrivio@gmail.com o contattare il numero 3773343413