Brivio, giornata della memoria: inaugurata la mostra fotografica di Carlo Porro

La mostra s’intitola “Echi di Auschwitz: riflessioni visive sul passato”

L’iniziativa, promossa dalla Pro Loco e dal Comune, ha coinvolto anche gli studenti del Comprensivo di Brivio

BRIVIO – Si è inaugurata a Brivio sabato 27 gennaio, in occasione della giornata della

memoria, la mostra personale di Carlo Porro dal titolo “Echi di Auschwitz: riflessioni visive sul passato”.

L’esposizione, promossa dalla Pro Loco e dal comune di Brivio, presso la sala civica, ha visto coinvolti anche gli studenti delle classi terze dell’istituto comprensivo di Brivio, con una grande partecipazione tra studenti e cittadini.

Porro, noto titolare dello studio fotografico Puntofoto Merate, ha presentato la sua emozionante mostra sottolineando la straordinaria importanza dell’esperienza che voleva condividere con il pubblico. Non solo un fotografo, ma anche un narratore della storia, ha illustrato circa una ventina di pannelli ritraenti il complesso di Auschwitz e Birkenau. L’uso del bianco e nero o del seppiato è stato scelto con cura per rendere più suggestive e

intense le immagini, evocando un senso di profonda riflessione.

“Questa mostra è un invito a riflettere sulle lezioni che possiamo imparare dal passato. Purtroppo, sembra che negli ultimi anni l’umanità abbia ancora molto da imparare,” ha sottolineato il fotografo durante la presentazione delle sue opere. Dopo l’illustrazione delle fotografie, ha proiettato un breve video per amplificare ulteriormente l’impatto emotivo della mostra.

Durante la mostra, Carlo Porro si è trattenuto con alcuni ragazzi per rispondere alle loro domande e approfondire ulteriormente la conoscenza della vita nei campi di concentramento. La partecipazione attiva degli studenti ha reso l’evento non solo un’esposizione artistica, ma anche un’occasione educativa significativa.

La mostra sarà aperta al pubblico il 28 gennaio, sabato 3 e domenica 4, dalle

10 alle 12 e dalle 14 alle 18, presso la sala civica del comune di Brivio in via Vittorio Emanuele II. Una preziosa opportunità per la comunità di Brivio e non solo di immergersi nelle profonde riflessioni proposte da Carlo Porro attraverso il suo straordinario lavoro fotografico.