Cernusco: il 9 Groove Party con musica dal vivo

Appuntamento venerdì sera in piazza della Vittoria

Una serata di musica e balli per divertirsi insieme

CERNUSCO – E’ tutto pronto per il Groove Party, iniziativa promossa dall’amministrazione comunale per venerdì 9 giugno in piazza della Vittoria. Il programma prevede musica dal vivo e dj set con la travolgente band Funky Machine con musica anni ‘80 e ‘90 che intratterrà il pubblico facendolo ballare e scatenare. Prima e dopo l’esibizione del gruppo musica di dj Gile.

In piazza saranno presenti la Stazione della Birra, Dulcibus con drink e gelati e gli alpini con salamelle, panini e patatine.

“E’ un evento pensato per coinvolgere sempre di più ragazzi e giovani come avevamo promesso nel programma elettorale – puntualizza la consigliere incaricato al Tempo libero Monica Vanoli -. È anche un’occasione per tutti per stare insieme e trascorrere una serata divertendoci. Ringrazio sin d’ora tutti i volontari che hanno dato una mano a organizzare questo evento”.

La manifestazione, gratuita, avrà anche un carattere benefico con la vendita dei biglietti della sottoscrizione a premi promossa da I bagai di binari, a 1 euro l’uno, a favore della Caritas parrocchiale.

In caso di maltempo l’iniziativa verrà rimandata a data da definirsi.