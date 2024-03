Il coro Elikya conquista Merate: applausi e divertimento al concerto

Cine teatro Manzoni pieno sabato sera per il concerto del coro Elikya

L’iniziativa, promossa dall’oratorio, a corredo della fiaccolata per la pace

MERATE – Applausi e allegria sabato sera al cine teatro Manzoni durante il concerto del coro Elikya. Un vero e proprio spettacolo che ha coinvolto e divertito il numeroso pubblico accorso in sala, chiamato anche a cantare e a ballare sulle note di alcuni brani.

L’iniziativa, promossa dall’oratorio guidato da don Davide Serra, è stata proposta come momento finale della fiaccolata dalla pace, manifestazione andata in scena nel pomeriggio di sabato e organizzata in sinergia con diverse associazioni del territorio per tornare a chiedere, a gran voce, che la diplomazia torni a parlare al posto delle armi.

Sul palco, guidati dal vulcanico maestro Raymond Bahata, congolese di nascita, in Italia dal 2002, i coristi di Elikya (in lingala, una lingua bantù del Congo, significa Speranza) hanno interpretato diversi brani del loro repertorio, riuscendo a catturare sempre l’attenzione del pubblico, coinvolto anche in alcune coreografie.

Formato da musicisti e cantanti di diversa età, provenienza, cultura e orientamento religioso, il coro è nato per trasmettere con la musica un messaggio universale di speranza per tutti i popoli della terra.

Bahata ha anticipato l’intenzione di dare vita a un nuovo progetto con l’arcidiocesi di Milano che potrebbe vedere coinvolto anche l’oratorio di Merate.