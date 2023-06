IoTeatroTuSedia porta a Barzanò “I Promessi Storti” di Ronzinante

Appuntamento giovedì alle 21 alla Canonica San Salvatore di Barzanò

In scena la compagnia Ronzinante con l’ultima spassosissima parodia intitolata “I Promessi Storti”

BARZANO’ – Quarto appuntamento della rassegna IoTeatroTuSedia giovedì 29 giugno con la tappa in programma alla Canonica San Salvatore (via Castello). In scena l’ultima creazione surreale ed esilarante della compagnia Ronzinante, intitolata “I Promessi storti”, parodia comica dell’opera manzoniana.

Il pubblico si troverà di fronte un Manzoni inedito e disperato alla ricerca di una compagnia – di qualunque natura – per mettere in scena la sua opera.

In scena, in una quasi totale anarchia, i celebri personaggi del romanzo manzoniano: Renzo, Lucia, Don Abbondio, Perpetua, Azzeccagarbugli, Don Rodrigo, Fra Cristoforo, la Monaca di Monza, Agnese, Il Cardinale Borromeo, L’Innominato e tanti altri interpretati da Valentina Bucci, Lorenzo Corengia, Giuliano Gariboldi, Giorgio Mariani, Antonio Takhim e Emiliano Zatelli, col supporto tecnico di Fabio Pozzoli e Corinne Bargetto.

Lo spettacolo è gratuito, senza necessità di prenotazione, ma con il vivo consiglio di portare la propria sedia, come recita il titolo della rassegna. In caso di maltempo la rappresentazione si terrà presso l’atrio della Scuola Primaria in Via Leonardo da Vinci.

Per tutte le informazioni è possibile contattare lo staff di Ronzinante all’indirizzo mail info@ronzinante.org, al numero 3355254536, oppure consultando la pagina facebook @IoTeatroTuSedia.