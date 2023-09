Merate: arte musica e fiori per il Dopo Festival Agnesi

Appuntamento venerdì 22 settembre alle 18.30 al Garden Passoni Fiori

L’iniziativa porta la firma della scuola di musica San Francesco di Merate

MERATE – Arte, musica, fiori per un piccolo concerto con l’opera a cavalletto. Venerdì 22 settembre alle 18.30 la suggestiva e raffinata cornice del Garden Passoni Fiori, a Merate, in Via Prinetti Castelletti, ospiterà l’ultimo evento in programma la lunga stagione del Festival Agnesi, che ha animato l’estate meratese con concerti, appuntamenti culturali, incontri e conferenze.

L’appuntamento, un’assoluta novità tra le proposte della Scuola di Musica “San Francesco”, vedrà la partecipazione della storica dell’arte Manuela Beretta e gli interventi musicali a cura di Consuelo Varetti, violoncello e Alberto Longhi, clarinetto.

Beretta commenterà due dipinti, riprodotti per l’occasione e presentati “a cavalletto”, il primo di Giovanni Segantini e il secondo di Donato Frisia, entrambi legati al luogo in cui si svolgerà l’appuntamento di venerdì. Le musiche scelte da Consuelo Varetti e Alberto Longhi, connesse alle opere pittoriche per affinità o per vicinanza cronologica, arricchiranno il piacere della visione e la comprensione dei dipinti.

L’appuntamento di venerdì 22 settembre, reso possibile dalla sensibilità e cortesia della famiglia Passoni, avrà una durata complessiva di circa un’ora e si concluderà con un piccolo aperitivo offerto ai presenti. Per partecipare è necessario prenotarsi all’indirizzo e-mail della “San Francesco”: sc_musica@libero.it

La partecipazione è gratuita, fino ad esaurimento dei 25 posti disponibili.