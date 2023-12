Merate: eventi natalizi a casa di Ronzinante

Due appuntamenti nella sede di Ronzinante

Gli spettacoli vedranno protagonisti Stefano Pirovano e Stefano Panzeri

MERATE – A Natale il teatro non si ferma! E così quest’anno l’associazione di promozione sociale Ronzinante propone due appuntamenti per famiglie all’interno della propria accogliente sede di Merate. Si comincia sabato 16 dicembre alle 16.30 con lo spettacolo natalizio “Quanto manca” di e con Stefano Pirovano (consigliato dai 4 anni in su) mentre giovedì 28 dicembre alle 21 lo spettacolo “Ricordo di Natale” con Stefano Panzeri (spettacolo per tutte le età).

L’ingresso agli spettacoli è a offerta libera: il ricavato verrà riutilizzato per proseguire e implementare ulteriormente le attività di diffusione e formazione teatrale che Ronzinante promuove da anni sul territorio.

“Abbiamo pensato di realizzare questi due appuntamenti cogliendo l’opportunità di due degli ottimi professionisti che collaborano con noi (Stefano Pirovano, insegnante dei corsi propedeutici adulti e bambini e Stefano Panzeri, uno dei soci fondatori, impegnato da sempre nell’ambito formativo nelle scuole e sui palcoscenici di tutta Italia con i propri lavori, ndr), i quali hanno realizzato due spettacoli molto legati al tema natalizio e che hanno voluto “regalare” alla nostra associazione” – spiegano gli organizzatori – . E’ anche un modo per noi di tenere i motori accesi e caldi per i mesi a venire, mesi che vedranno Ronzinante impegnata in una intensa tournée con lo spettacolo “Wannsee” dedicato alla giornata della memoria (11 repliche in meno di 10 giorni) e con tutte le altre produzioni storiche della nostra compagnia. E, per non far mancare nulla, dal 10 febbraio la nostra sede ospiterà 3 spettacoli molto interessanti all’interno della rassegna OltreFestival”.

Gli spettacoli di Natale si terranno presso la sede di Ronzinante APS in Via Vittorio Veneto 2 a Merate (fraz. Novate).

Per avere tutte le informazioni sui vari eventi sarà sufficiente contattare il 3355254536 (anche tramite sms o whatsapp) o scrivere a info@ronzinante.org