Merate: il 3 febbraio la serata in ricordo di Giusi Spezzaferri

A cinque anni dalla scomparsa, una serata per ricordare l’indimenticabile Giusi Spezzaferri

Sul palcoscenico l’attore teatrale Stefano Panzeri, l’orchestra Maria Teresa Agnesi e il coro Nuove Armonie

MERATE – Una serata per ricordare Giusi Spezzaferri a cinque anni della sua scomparsa. Si terrà sabato 3 febbraio alle 21 nell’Auditorium che porta il suo nome la serata promossa dal marito Alberto Denti, attuale Presidente dell’associazione Scuola di Musica “San Francesco”, in collaborazione con la stessa scuola.

L’ evento, patrocinato dal Comune di Merate e inserito nel cartellone della Rassegna Merate Musica, vuole essere un omaggio alla persona e al ruolo che per anni ha rivestito l’indimenticato assessore alla Cultura Giusi Spezzaferri all’interno della comunità meratese, per la quale ha profuso fino all’ultimo le sue energie.

Ha creduto fermamente nella necessità di sostenere e diffondere la cultura, specie tra i giovani, e si è mostrata sempre sensibile alle necessità sociali, dando aiuto, in varie forme, a chi ne aveva bisogno.

Per questo la serata vuole essere innanzitutto una celebrazione della vita e dei suoi valori.

All’orchestra Maria Teresa Agnesi, al coro Nuove Armonie e all’attore teatrale Stefano Panzeri spetterà il compito di celebrare la bellezza della vita, della musica e delle arti con esibizioni musicali e parti recitate.

La serata sarà anche una importante occasione di solidarietà e beneficenza.

Tutte le offerte ricevute grazie alla generosità del pubblico presente verranno devolute all’associazione “Fare Salute”.

È obbligatoria la prenotazione dell’ingresso, che si può effettuare scrivendo un’e-mail all’indirizzo 3febbraio24@gmail.com