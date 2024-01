Riprende la rassegna teatrale Brivio a Teatro con “Ben Hur”

Appuntamento sabato 13 gennaio alle 21 con la compagnia La Bottega dei Rebardò di Roma

In scena “Ben Hur”, una storia moderna con cui l’autore Gianni Clementi affronta il tema dell’immigrazione e del razzismo

BRIVIO – Ripartirà sabato 13 gennaio alle 21 la stagione teatrale organizzata dalla Proloco di Brivio in collaborazione con la compagnia Ronzinante di Merate.

A calcare il palco del teatro di Brivio sarà la compagnia La Bottega dei Rebardò di Roma, con lo spettacolo “Ben hur”, una storia moderna, ambientata nella periferia di Roma, con cui l’autore Gianni Clementi affronta il tema dell’immigrazione e del razzismo in modo brillante, alternando momenti di dirompente comicità a momenti di profonda riflessione.

“Siamo molto felici di poter ospitare questa compagnia romana all’interno della nostra rassegna, che si conferma come iniziativa di respiro nazionale, con diversi spettacoli in cartellone provenienti dalla selezione per il Festival di Teatro “Città di Merate” – dichiarano gli organizzatori –. La rappresentazione “Ben Hur” è decisamente una di quelle commedie che sa divertire, commuovere e riflettere allo stesso tempo, grazie all’attualità della storia e soprattutto alla bravura degli attori in scena. Si tratta di uno spettacolo che abbiamo fortemente voluto proprio per la qualità del lavoro che la compagnia di Roma ci ha offerto”.

L’appuntamento di sabato si prefigura quindi come un’occasione da non perdere per gli amanti del teatro ma anche per tutti coloro che vogliono passare una serata decisamente interessante e da ricordare.

La rassegna briviese proseguirà sabato 10 febbraio 2024, con “Mato de Guera” della compagnia Satiro Teatro di Treviso, un altro bellissimo e intenso spettacolo interpretato da un grande attore, Gigi Mardegan.

Per chi fosse interessato, di seguito riportiamo le informazioni principali per assicurarsi il posto: singolo ingresso intero 13 euro – ridotto 11 euro (Soci ProLoco, under 25, over 70)

Info e prenotazioni: in sede Pro Loco di Brivio (Via Cantù, 14) il sabato dalle 10.00 alle 12.30, via email prolocobrivio@gmail.com o al numero 377.334.34.13