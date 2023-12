A Olginate grande successo per il tradizionale Concerto di Natale

Il suggestivo evento è stato promosso dalla parrocchia lo scorso 15 dicembre

OLGINATE – Grande successo per il tradizionale concerto di Natale promosso dalla parrocchia di Olginate lo scorso 15 dicembre. Protagonisti della serata tre formazioni corali. Primi ad esibirsi sono stati i bambini e le bambine del coro parrocchiale che da tempo anima la santa messa domenicale delle ore 11. Questi bambini si ritrovano settimanalmente appunto con grande entusiasmo, impegno e costanza per provare insieme i canti per rendere la messa più gioiosa e partecipata.

Anche la scorsa primavera questi bambini, accompagnati da alcuni genitori, hanno partecipato al Meeting dei Cori parrocchiali organizzato dalla Diocesi di Milano presso il Seminario di Venegono: una bellissima esperienza che ha permesso di conoscere altre realtà simili e di condividere la gioia del cantare. Il coro è stato accompagnato da Elisa Dell’Oro e Matilde Passoni alle tastiere, Gloria Dell’Oro ed Emilio Tavola alla chitarra e sono coordinati da Elena Pizzagalli e Marina Cornara. Per l’occasione il coro ha proposto quattro brani con l’intento di augurare buone feste attraverso il linguaggio universale della musica, con semplicità e con tanta emozione. Tra questi il brano “insieme” che è diventato l’inno di questo coro perché… nel testo è racchiuso il significato più profondo di questa esperienza che i bambini sperimentano ogni domenica, insieme, appunto.

Il concerto è poi proseguito con l’esibizione del Gruppo Vocale Incanto, nato nel 1988 come espressione musicale/corale dell’allora Oratorio Femminile con sede nella scuola Capitanio di via Don Colombo oggi sede del palazzo municipale; un gruppo di ragazze, 2 chitarre e poi una tastiera, la voglia di stare insieme e di cantare sono stati l’inizio di questo gruppo che ancora oggi dopo 30 anni anima le celebrazioni più solenni in parrocchia a Olginate. Anche il gruppo vocale Incanto, coordinato fin dalla fondazione da Sara Fumagalli, ha presentato quattro brani tratti dal repertorio del Rinnovamento dello Spirito come “Quale gioia è star con te”, o di gruppi musicali molto importanti come il Gen Verde tra cui il brano “Dio con noi Emmanuel”. A seguire il brano Encuentro, in lingua spagnola, e la Ninna Nanna a Gesù la celebre melodia scritta da Johannes Brahms.

La terza parte del concerto ha visto protagonisti i cantori dell’Armonica Singer Choir, diretti dal Maestro Maurizio Saccà. Una formazione di recente costituzione che ha voluto presentare al pubblico quattro brani celebri: Imagine, il brano più conosciuto e amato di John Lennon, un brano che nel tempo è diventato un vero e proprio inno di speranza. In questa canzone, infatti, il leggendario musicista immagina un mondo migliore, dove non ci siano più guerre ma solo essere umani che vivono in pace. What a Wonderful World, reso celebre dalla magistrale interpretazione di Louis Armstrong. Oh happy day, brano immancabile nel periodo natalizio, risalente al 1755. Santa Claus is coming to town, altro brano.

A chiudere la serata, molto partecipata, un bis di canti natalizi tradizionali (Adeste fideles e Jingle Bells) eseguiti a cori uniti: il modo migliore per porgere l’augurio più armonico a tutti i presenti e a tutta la Comunità olginatese, a cui è seguito il saluto ed augurio del parroco don Matteo che si è complimentato con tutti i coristi, in particolare con i bambini per l’impegno profuso nel servizio liturgico della messa domenicale che grazie a loro è molto intensa e partecipata.