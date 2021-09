Olginate. Sabato 2 ottobre si apre il sipario sulla nuova e inedita stagione del Jolly

Tutti invitati presso la sala di via don Gnocchi per scoprire il ricco programma

“Cinema naturalmente, ma anche tanto teatro e musica di qualità”

OLGINATE – Sarà proprio la sala di via don Gnocchi 15 a Olginate a ospitare sabato 2 ottobre alle ore 10.30 la presentazione del corposo programma di eventi che caratterizzerà la nuova stagione artistica del Cinema Teatro Jolly offrendo molteplici occasioni culturali di vario genere e dedicate a target diversi per età ed interessi.

“Cinema naturalmente, ma anche tanto teatro e musica di qualità. Questi sono gli elementi principali che caratterizzeranno i prossimi mesi fino all’estate 2022 quando – lo possiamo già preannunciare – tornerà a grande richiesta il cinema all’aperto. Proprio quest’ultimo ha tenuto banco nei mesi estivi appena trascorsi, grazie ad un impegno importante che lo staff di volontari ha messo in campo per garantire oltre 40 serate sotto le stelle, ogni weekend da giugno a fine agosto. Una iniziativa che ha riscosso notevole successo ed apprezzamento, con oltre 1000 presenze registrate provenienti dal circondario ma anche dal meratese e dall’oggionese”.

La nuova stagione che sarà svelata il 2 ottobre è stata organizzata con la collaborazione del Comune di Olginate e dell’Associazione culturale Agorà, da oltre 10 anni attiva sul territorio con numerose e variegate proposte culturali. In attesa della presentazione, alla quale sono invitati cittadini, sponsor, stampa, il Cinema Jolly prosegue la sua attività cinematografica che prevede proiezioni ogni venerdì, sabato e domenica sera. Il sabato e la domenica anche alle ore 17.

Giovedì 30 settembre prenderà il via anche la prima parte della rassegna di film “speciali” che si terrà ogni giovedì con replica il lunedì successivo sempre ore 21. In ogni caso l’accesso, come noto, sarà consentito ai possessori di Green Pass, in linea con le vigenti disposizioni governative in materia di contenimento del contagio da Covid-19. E’ caldamente consigliato l’acquisto dei biglietti online tramite il sito www.cinemateatrojolly.it, grazie al quale sarà possibile scegliere il posto preferito e saltare la coda in biglietteria evitando dunque assembramenti.

Relativamente alle proiezioni cinematografiche è disponibile la Jollycard per studenti e universitari dai 12 ai 25 anni che consente di acquistare il biglietto d’ingresso sempre scontato a 5 euro (la tessera è gratuita). Per ottenerla è sufficiente iscriversi alla mailinglist tramite il sito www.cinemateatrojolly.it. Tutte le iniziative organizzate sono frutto del desiderio del gruppo di volontari (circa 70) di far tornare alla gente la voglia e la serenità di godersi momenti di svago dopo due anni di difficoltà e preoccupazioni: “Attendiamo quindi chiunque abbia voglia sabato 2 ottobre per conoscere il programma e iniziare a godersi lo spettacolo”.