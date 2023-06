‘Lecco Heritage’ il suo nome: segni distintivi arte, natura e cultura

Svelato in anteprima, la presentazione ufficiale sarà il 7 giugno in Provincia

LECCO – “Oggi nasce Lecco Heritage – Un nuovo modo per scoprire la provincia di Lecco“. Con poche righe sui social è avvenuto ieri, giovedì, il lancio del nuovo logo in cui si identificherà il Sistema museale della Provincia di Lecco, custode del patrimonio culturale diffuso sul territorio.

Giusto un piccolo assaggio, un’anteprima, di quello che sarà svelato durante la presentazione ufficiale, sotto forma di conferenza stampa, in programma mercoledì 7 giugno in sala consiliare della Provincia, alle ore 14.

Ancora sette giorni dunque per scoprire con esattezza cosa bolle in pentola, anche se già dalle piattaforme social qualche dettaglio è stato possibile captarlo, soprattutto rispetto alla grafica del logo: siti culturali (una chiesa, una torre, un museo), un’onda e un albero stilizzati uniti accanto alla scritta ‘Lecco Heritage’. Sotto, in piccolo, la dicitura ‘arte, natura e cultura’, peculiarità del circondario lecchese di cui il nuovo progetto intende farsi promotore.

Così infatti nella caption social: “Nostro obiettivo è farvi scoprire le meraviglie culturali e naturali del territorio lecchese, anche le più inedite e nascoste”. Infine, l’invito ai fruitori di diffonderle taggando @leccoheritage negli scatti pubblicati.