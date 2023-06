Un’estate di eventi a Valmadrera: ecco il calendario

Rassegna ricca, di qualità e variegata proposta dal Comune

Cena in bianco, cinema all’aperto e ‘Cimeforum’, concerti e spettacoli, street food e ‘Fest In Val Off’ movimenteranno Valmadrera

VALMADRERA – Ricco, di qualità e variegato il calendario sugli eventi estivi 2023 che interesserà Valmadrera, presentato al pubblico e comprendete le proposte dalle associazioni patrocinate o sostenute dal Comune.

Sarà un programma ricco non solo dal punto di vista della quantità, come ci ha tenuto a specificare al momento del lancio Marcello Butti, assessore alla Cultura, benché sia un aspetto comunque rilevante e segno di una totale ripresa dopo il periodo pandemico, ma anche della qualità e della notevole varietà, sia tipologia che di target, delle proposte.

Le numerose iniziative portate avanti dalle associazioni valmadreresi hanno spinto l’amministrazione non solo a supportarle, ma anche a coordinarle, evitando sovrapposizioni e valorizzando appieno gli spazi comunali a disposizione, e integrarle con iniziative proprie.

In fase di presentazione, a prendere parola, anche la vicesindaco Raffaella Brioni, nonché delegata al turismo e all’istruzione ha collaborato alla realizzazione di alcune delle manifestazioni. In particolare ha ricordato la ‘Cena in bianco’ con la Consulta dell’Alimentazione che si terrà il 1° luglio, appuntamento già apprezzato in passato e per il quale è stato quasi raggiunto il numero massimo di 120 iscrizioni.

Ha poi ricordato i due concerti proposti da Spirabilia: oltre al concerto ‘Contrasti’ a San Tomaso il 30 giugno, si terrà anche un concerto l’8 luglio che rientra tra gli eventi contraddistinti dal logo di ‘Portami al Lago’, ovvero quelli tesi a lanciare il turismo nella zona di Parè. Sarà un concerto incentrato su Harry Potter, quindi pensato per tutta la famiglia.

“Quest’anno – ha proseguito il vicesindaco – è stata organizzata per la prima volta una rassegna di incontri letterari con autori locali, ovvero scrittori che sono nati a Valmadrera o vi sono risieduti. Il ciclo è stato pensato per dare rilievo e visibilità ad un tipo di appuntamento fino ad ora realizzato in modo episodico”. Ha infine ricordato l’appuntamento con Luglio Meraviglio: tutti i mercoledì pomeriggio del mese si terranno letture animate per bambini in Biblioteca.

Ha preso quindi la parola Luca Brivio, presidente del CAI Valmadrera, poiché il calendario di iniziative estive si aprirà con il cineforum organizzato dall’associazione.

Giunto alla seconda edizione, ‘Cimeforum’ è un cineforum ‘di montagna’ i cui titoli sono stati scelti fra quelli della cineteca nazionale del CAI e del Trento Film Festival. La volontà è quella di organizzare delle attività che possano coinvolgere non solo i soci del CAI ma tutta la popolazione.

Saranno invece due gli spettacoli portati in scena da Paolo D’Anna, rispettivamente il 6 e il 28 luglio alle 21 presso il Centro Fatebenefratelli. Nel primo ‘Il Muro Di Alda’ l’attore racconta il suo incontro personale con Alda Merini, un momento intenso ed intimo per far rivivere la figura della poetessa. Il secondo spettacolo invece è ‘Caravaggio, un Genio Ribelle’, nel quale hanno un ruolo centrale le quindici immagini scelte da D’Anna, con le quali racconta il suo Caravaggio.

Il 13 luglio ci sarà la presentazione del libro ‘Storia Economica del Mezzogiorno dall’Unità d’Italia’ con l’associazione Amici Della Calabria. Nel weekend 14, 15, 16 luglio l’area di Parè sarà caratterizzata dallo street food di Tipico Eventi, con intrattenimento musicale.

Il 20 luglio, sempre al Centro Culturale Fatebenefratelli, ci sarà un altro spettacolo teatrale con cui Valmadrera continua le celebrazioni di Manzoni a 150 anni dalla sua morte: ‘Raccontami Alessandro’ di e con Nicola Bizzarri e Andrea Pellizzoni, che indaga la personalità dello scrittore attraverso la sua corrispondenza.

Christian Vassena di UGT – Ufficio Gestione Turismo, ha poi presentato il programma della nuova edizione di ‘Fest In Val Off’, organizzata assieme a CNGEI Scout Valmadrera. L’iniziativa si terrà il 22 e il 23 luglio, e riprenderà la formula inaugurata lo scorso anno che privilegia gli aspetti culturali della proposta e la valorizzazione degli spazi del Fatebenefratelli. Se la prima serata sarà dedicata allo spettacolo ‘Il Sud che (R)Esiste’ di Descargalab, collettivo artistico che a partire dalle canzoni di Pino Daniele racconta la lotta di chi non si arrende alle mafie, nella seconda serata sarà protagonista con la sua musica Cisco, l’ex frontman dei Modena City Ramblers.

La lunga carrellata di eventi si concluderà ad agosto con le quattro serate della rassegna ‘Cinema all’aperto’, organizzata dal Comune sempre al Centro Fatebenefratelli. Si tratta di una proposta nuova, pensata per offrire una iniziativa di qualità anche a chi, per scelta o necessità, rimarrà in città anche ad agosto.