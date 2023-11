‘Un’attesa Sorprendente’, il libro postumo di don Graziano Gianola

Il ricavato delle vendità sarà devoluto all’associazione La Cordata di Premana e alla delegazione premanese della Croce Rossa Italiana

PREMANA – “Un’attesa Sorprendente – Meditazioni per l’Avvento”. E’ questo il titolo del libro postumo firmato da don Graziano Gianola, edito dalla casa editrice Àncora.

Un’opera fortemente voluta dall’editore dopo il successo della prima, intitolata “Guariti da Gesù” e pubblicato nel 2021.

“Gli era stato chiesto di scrivere un secondo libro – spiegano i fratelli – ma il fatale incidente in montagna che lo ha strappato alla vita il 12 luglio del 2021, avvenuto durante un’escursione del campo estivo dell’oratorio, ha messo la parola fine a tutti i progetti di don Graziano. E’ così che abbiamo deciso, su spinta dell’editore, di cercare tra i suoi appunti trovando alcune sue omelie del tempo d’Avvento, decidendo di raggrupparle in un unico libro”.

E’ nato “Un’attesa Sorprendente – Meditazioni per l’Avvento”, libro pubblicato pochi giorni fa, contenente 33 omelie che don Graziano Gianola ha preparato negli ultimi anni per la Comunità pastorale “Gesù buon pastore” di Milano durante tutte le domeniche di Avvento, quando è stato vicario per la pastorale giovanile.

Sono “appunti di prediche”, conservati dal sacerdote originario della Valsassina, classe 1973, appassionato di montagna e sesto di dieci fratelli che ha scelto di incamminarsi lungo la via del Signore indossando l’abito talare. Prediche rivolte “a quel lenzuolo di terra che va dalla tangenziale alla ferrovia”, per riprendere le parole di don Graziano stesso.

“Un’attesa Sorprendente” si erge come un ponte tra il passato e il presente, un’opportunità per coloro che lo hanno conosciuto e per chi vorrà avvicinarsi a questa raccolta di meditazioni, di immergersi nelle profonde riflessioni di un uomo che ha dedicato la sua vita alla guida spirituale della comunità.

L’introduzione del libro sottolinea la differenza tra ascoltare un’omelia direttamente e leggere un testo scritto anni dopo, ma invita i lettori a muoversi nello spazio dell’evocativo, a toccare le corde dell’immaginazione e a far risuonare il non detto. In questo modo, chi legge ha la possibilità di integrare il messaggio con la propria storia personale, rendendo ogni meditazione un’esperienza unica e personale.

“Un’attesa Sorprendente” diventa così un prezioso tesoro di riflessioni, un tributo alla vita e al ministero di don Graziano Gianola, ma anche un invito a intraprendere un viaggio spirituale attraverso le sue parole, un viaggio che può illuminare il cammino di chiunque desideri immergersi nell’attesa dell’Avvento con una prospettiva sorprendente e ispiratrice.

Il ricavato del libro verrà devoluto a favore di due realtà premanesi: l’associazione La Cordata, onlus che vede impegnati diversi volontari ed ha come mission la cura e il benessere dei diversamente abili del paese e la Croce Rossa Italiana delegazione di Premana.

Il libro lo si può trovare in tutte le librerie, su Amanzon e a Premana può essere richiesto direttamente alla famigliari di Don Graziano Gianola.