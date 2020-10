Gruppo Giovani di Api: due corsi per parlare di brand e marketing online

A novembre il Gruppo Giovani di Api Lecco Sondrio propone due corsi

Brand e marketing, temi di attualità per far crescere la propria azienda

LECCO – Riprendono i corsi promossi dal Gruppo Giovani Imprenditori di Api Lecco Sondrio: “Api Lab – Apprendere per innovare, una business school “laboratoriale” e non convenzionale rivolta a imprenditori e manager”.

L’obiettivo è creare una comunità di confronto, formata da imprenditori, figure apicali ed esperti, per discutere alcune delle tematiche attuali che riguardano il mercato di oggi e i suoi mutamenti futuri.

Il progetto è aperto in formula gratuita a tutti gli imprenditori iscritti e non ad Api.

Per informazioni e iscrizioni sui corsi scrivere a gruppogiovani@api.lecco.it o telefonare in sede 0341.282822 (segreteria Monica Castagna).

GLI INCONTRI

4 novembre dalle ore 13.30 alle 17.30

“Brand sprint – Definire il brand in quattro ore è possibile?”

Docente: Elena Tavelli, Business Design Marketer

Un brand è un insieme di idee e percezioni nella mente di un consumatore, per questo è importante lavorare su leve empiriche e motivazionali che aiutino il cliente a riconoscere immediatamente le aziende con cui relazionarsi. Durante il corso verrà affrontato, con metodi interattivi derivanti dal design sprint, come costruire un brand che sappia resistere agli scossoni del mercato e che sia riconoscibile e ben posizionato rispetto ai concorrenti. Tre motivi per seguire il corso: imparare nuovi metodi per fare marketing in modo rapido e veloce, fare proprie metodologie innovative da portare in azienda, trovare strade uniche e appropriate per fare innovazione di marketing e commerciale.

18 novembre dalle ore 13.30 alle 17.30

“Dall’offline all’online e viceversa – Come essere presenti online in modo efficace partendo dall’offline”

Docente: Elena Tavelli, Business Design Marketer

Durante il lockdown il 77% delle aziende ha trovato nuovi clienti online, anche nel B2B, e le fiere sono state sostituite da nuovi strumenti digitali. E’ chiaro che d’ora in poi solo le imprese che sanno innovare, proponendo un giusto mix tra online e offline, possono avere un futuro. L’online per molte aziende può non essere la soluzione a tutti i mali, ma può essere una risorsa aggiuntiva che, abbinata agli schemi tradizionali di comunicazione e marketing, può dare linfa nuova e aprire nuove opportunità di crescita.

Le nuove generazioni hanno il compito di traghettare le imprese familiari in una nuova era, fatta non solo di social, ma di competenze ed esperienze tradotte nei nuovi media.

Tre motivi per seguire il corso: iniziare a creare un pensiero di marketing coerente e pertinente sul mercato, riuscire a tradurre l’obiettivo in fatti concreti, sperimentare e conoscere strumenti nuovi e innovativi di marketing e comunicazione.