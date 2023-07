Acinque Energia fornirà gas a Lario Reti Holding, BrianzAcque e Como Acqua

Acinque si aggiudica la gara di Water Alliance: un’unione di energie per il territorio

“Questo successo rappresenta l’opportunità di contribuire attivamente al benessere delle comunità locali”

LECCO – Acinque Energia si è aggiudicata la gara indetta da Water Alliance, per il Lotto 2 con tre aziende leader del settore idrico del nostro territorio: BrianzAcque, Como Acqua e Lario Reti Holding che, complessivamente, servono oltre un milione e mezzo di persone nelle province di Monza, Como, Lecco.

Dal 1 ottobre 2023 al 30 settembre 2024, Acinque fornirà il gas naturale necessario alle tre aziende. Un traguardo importante, conseguito prevalendo su altri importanti operatori del settore.

“Questo successo, che conferma la capacità competitiva del nostro gruppo, rappresenta l’opportunità di contribuire attivamente al benessere delle comunità locali – dichiara Emanuele Degni, responsabile portafoglio management di Acinque Energia -. Grazie a questa fornitura di gas naturale, è come se aggiungessimo il nostro mattoncino per far sì che non solo l’energia ma anche l’acqua raggiunga le case di persone, famiglie e imprese del nostro territorio, migliorando così la qualità della vita di tutti”.

La gara di Water Alliance è un primo ma fondamentale passo a conferma del progetto di collaborazione che vede Acinque come driver di crescita sostenibile per i territori in cui è radicata, impegnata a promuovere una gestione oculata delle risorse, per il bene delle generazioni future e delle comunità locali.

“L’aggiudicazione di questa gara dimostra come la partecipata Acinque, frutto della lungimirante aggregazione fra le utilities del nord Lombardia, possa competere sul mercato, confermando inoltre la possibilità di sinergia tra società a matrice pubblica, fortemente radicate sul territorio di appartenenza e di origine” ha sottolineato Lelio Cavallier, presidente di Lario Reti Holding.