Al via Fornitore Offresi Arredo&Design, tutte le iniziative in programma

Tutto pronto per l’apertura della 2^ edizione della vetrina per il mondo dell’arredamento e del design

Il calendario dell’evento è ricco di appuntamenti che spaziano dalle ultime tendenze del settore alla formazione e alle nuove normative

ERBA – Tutto pronto per l’apertura della seconda edizione di Fornitore Offresi Arredo e Design, un evento imperdibile che promette di essere una vetrina straordinaria per il mondo dell’arredamento e del design. Il calendario dell’evento è ricco di appuntamenti che spaziano dalle ultime tendenze del settore alla formazione e alle nuove normative.

Giovedì 18 gennaio 2024 – IL FUTURO DELLE NOSTRE IMPRESE: ARCHITETTI, ARTIGIANI, FORMAZIONE

L’appuntamento inaugurale, in programma giovedì alle 17.30 presso l’Area Lounge PAD A, esplorerà “Il Futuro delle Nostre Imprese”. Un dibattito avvincente che coinvolgerà architetti, artigiani e esperti di formazione, offrendo prospettive illuminanti sulle prospettive del settore.

Venerdì 19 gennaio 2024 – SPAZIO E DESIGN: CONFIGURATORE 3D INTERATTIVO

La giornata di venerdì si aprirà alle 10.30 con una sessione dedicata al “Configuratore 3D Interattivo: Spazio e Design” presso l’Area Lounge PAD A. Un’opportunità unica per scoprire le nuove frontiere della progettazione virtuale.

Alle 11.00, nello stesso spazio, sarà affrontato un tema di fondamentale importanza per il settore: “Il Nuovo Regolamento UE sull’Ecodesign per il Comparto Arredo”. Un’occasione per comprendere le nuove direttive che influenzeranno il design e la produzione di arredi.

Nel pomeriggio, alle 15.00, sempre presso l’Area Lounge PAD A, sarà presentato il “Circulartool di Matrec”, uno strumento essenziale per misurare la circolarità del prodotto arredo.

A seguire, alle 16.00, si discuterà di “Il Valore e le Opportunità per le Imprese del Settore Arredo nel Contract Nautico”. Un’analisi approfondita delle prospettive di crescita in un settore affascinante e in continua evoluzione.

Sabato 20 gennaio 2024 – ROBOT CON AUTOAPPRENDIMENTO E AUTOMAZIONE DEL PROCESSO DI VERNICIATURA

La chiusura in bellezza dell’evento avverrà sabato alle 11.00 presso lo Stand 54 PAD A, con una presentazione imperdibile sul “Robot con Autoapprendimento: L’esta e Automazione Completa del Processo di Verniciatura”. Un’innovazione che promette di rivoluzionare il modo in cui concepiamo la produzione di mobili.

Parallelamente agli eventi principali, l’evento ospiterà iniziative permanenti di grande interesse. Tra queste, l’esposizione di legni pregiati della Valtellina a cura di ARIBL nel PAD B e i laboratori per adulti e bambini organizzati dall’associazione AsPROlegno. L’associazione è stata creata per rispondere alla necessità di colmare la richiesta di manodopera nel settore legno-arredo. L’obiettivo principale è evidenziare come la professione di tecnico e artigiano del mobile-arredo offra opportunità di formazione personale affascinanti e sicure dal punto di vista occupazionale. AsPROlegno si impegna anche a sensibilizzare i bambini attraverso laboratori e progetti pratici nelle scuole primarie, avvicinandoli al legno e alle sue potenziali applicazioni.

Il laboratorio per bambini/e e ragazzi/e dai 9 ai 13 anni si concentrerà sull’uso della Moodboard come strumento di progettazione nel design. Durante l’attività, i partecipanti saranno guidati nella creazione di una moodboard personale legata a un progetto di interior design, utilizzando vari materiali come piallacci, tessuti, carta, cartone, immagini e colori. Si presterà particolare attenzione ai materiali e ai loro utilizzi. Gli obiettivi del laboratorio includono la conoscenza del territorio e delle tradizioni locali, l’incontro con professionisti del settore legno-arredo, la comprensione dei materiali (con un focus sul legno), la promozione della capacità di arricchire esperienze e conoscenze in campi diversi, lo sviluppo dell’attitudine a fare domande e la riflessione sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e la curiosità.

Il secondo laboratorio, rivolto agli adulti, è incentrato sulla creazione di vision board come strumento creativo per visualizzare graficamente ispirazioni e obiettivi legati al mondo del lavoro e al nuovo anno. Durante l’attività, si terrà anche un focus sulle professioni nel settore legno-arredo.

Entrambi i laboratori si svolgeranno il sabato 20 gennaio 2024, con il laboratorio Moodboard dalle 14:00 alle 16:00 e il laboratorio Vision board dalle 16:15 alle 17:15.

Fornitore Offresi Arredo e Design accoglierà i visitatori con i seguenti orari: giovedì dalle 14.00 alle 20.00, venerdì dalle 10.00 alle 20.00, e sabato dalle 9.30 alle 17.30.