Bando “Qualità Artigiana”, sono venti le imprese lecchesi ammesse

Valorizzare le imprese a forte identità artigiana

Giovani, capitale umano, qualità e innovazione: temi che vedono impegnato Confartigianato Lecco

LECCO – Sono venti gli associati di Confartigianato Lecco riconosciuti tra le imprese ammesse nella prima graduatoria del bando “Qualità Artigiana” che Regione Lombardia ha promosso con le Camere di Commercio per la seconda annualità. Un risultato che conferma il livello di eccellenza delle nostre aziende e dei servizi garantiti dall’Associazione, che consentono alle imprese di intercettare le opportunità legate a bandi e misure di valorizzazione e sviluppo e di essere accompagnate per tradurle in benefici concreti.

Infatti, su un totale di 185 domande a livello regionale per 1.349.000 euro di contributi, 37 sono relative ai territori di Lecco e Como; di queste, più della metà, per un totale di 147.000 euro, riguarda associati di Confartigianato Imprese Lecco, per la maggior parte seguiti direttamente dal nostro Ufficio Bandi.

Il bando, che aveva una dotazione finanziaria iniziale di 1 milione di euro, ha esaurito i fondi nella stessa giornata di apertura ed è stato poi rifinanziato da Regione Lombardia con ulteriori 600mila euro per soddisfare tutte le domande di contributo ricevute. E’ rimasto aperto fino al 31 dicembre per le richieste del solo riconoscimento “Qualità Artigiana”, il cui obiettivo è valorizzare le imprese a forte identità artigiana che negli ultimi anni abbiano investito nella trasmissione dell’attività di impresa nell’ambito familiare, nell’assunzione di giovani o siano attive nella promozione della cultura d’impresa artigiana, della conoscenza dei prodotti artigianali e dell’associazionismo locale. Tutti ambiti nei quali Confartigianato Imprese Lecco è fortemente impegnata e che ne caratterizzeranno l’azione anche durante il nuovo anno, a partire dal rafforzamento della presenza sul territorio sino a progetti e servizi in tema di giovani, capitale umano, qualità e innovazione.