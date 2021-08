Confartigianato Lecco. Gli orari degli uffici per il mese di agosto

Settimana di chiusura dal 13 al 23 agosto

Attivo il servizio emergenze al numero verde 800.140.445 dalle 10 alle 15

LECCO – Si informa che nel mese di agosto gli uffici di Confartigianato della sede di Lecco saranno aperti:

da lunedì 9 a giovedì 12 agosto dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00

da martedì 24 a venerdì 27 agosto dalle 8.30 alle 12.30 e dalle 14.00 alle 18.00

Per la settimana di chiusura dal 13 al 23 agosto sarà attivo il servizio emergenze attraverso il numero verde 800.140.445 dalle 10.00 alle 15.00

le Delegazioni saranno chiuse dal 9 al 27 agosto.

gli uffici riapriranno lunedì 30 agosto.

Il servizio Sportello Casa sarà disponibile per la consulenza telefonica senza interruzioni legate alla chiusura estiva dell’Associazione, mentre dal 7 al 29 agosto sarà sospesa l’attività di ricevimento sia in presenza che via web e la redazione delle pratiche correlate al servizio.

Si invita quindi a rivolgersi direttamente alla consulente Federica Colombini nelle seguenti modalità: