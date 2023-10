Confartigianato Lecco unirà giovani e imprenditori lungo il Gerenzone

Trekking urbano e ‘Aziende aperte’ le iniziative sulle tracce della storia industriale lecchese

“Vogliamo avvicinare due universi, imprese e giovani, mostrando a quest’ultimi le offerte che il territorio propone”

LECCO – Un’immersione nell’archeologia industriale grazie alla nuova proposta di Confartigianato Imprese Lecco. E’ dedicata ai ragazzi delle scuole e agli imprenditori associati l’iniziativa ‘Trekking urbano lungo il Gerenzone’, messa a punto per questo fine settimana dal Gruppo Scuola e dal Comitato di Zona 3 – Lecco dell’Associazione, che hanno deciso di riportare sotto i riflettori l’antica via del ferro lecchese, culla della metallurgia nel nostro territorio. Ripercorrere il corso d’acqua accanto al quale si è sviluppata l’industria lecchese, tra decine di fucine e opifici, è una possibilità affascinante e coinvolgente, tanto per gli studenti quanto per chi quelle stesse orme ha deciso di seguirle. Ma non solo, perché l’evento è rivolto a tutti gli artigiani associati che vogliano approfittare della guida dei volontari di Legambiente e di Officine Gerenzone per riscoprire la storia della città.

La proposta sarà anche l’occasione per lanciare ufficialmente il progetto ‘Aziende Aperte’, un nuovo strumento attraverso il quale si intende permettere agli alunni, alle loro famiglie e agli insegnanti di entrare fisicamente nelle imprese lecchesi, assaporandone le caratteristiche e costruendosi una consapevolezza di quello che il tessuto imprenditoriale artigiano offre in termini di possibilità occupazionali e professionali.

“La proposta – ha commentato Flavio Bassani, presidente della Zona 3 – Lecco di Confartigianato Imprese Lecco – è nata per unire in un’unica iniziativa il fascino dei nostri luoghi e la nostra storia imprenditoriale. In questo senso, rivolgerci anche alle scuole è stata una scelta naturale, per mostrare anche ai ragazzi come un lavoro artigianale ha di fatto dato vita a una intera città, trasferendo il messaggio che lavorare nelle nostre imprese rappresenta un valore aggiunto”.

Imprese che i ragazzi potranno ammirare dall’interno grazie ad ‘Aziende aperte’, progetto che Confartigianato Imprese Lecco sta facendo esordire proprio in questo periodo grazie all’adesione di numerosi imprenditori, disponibili ad accogliere studenti, famiglie e insegnanti per visite guidate delle loro aziende. “E’ un modo nuovo di fare orientamento, attraverso il quale raggiungere studenti, famiglie e insegnanti per spiegare loro quanto siano ricche le opportunità che i nostri artigiani sono in grado di offrire”, ha concluso Bassani.

“Il tema dell’orientamento è prioritario per la nostra Associazione – gli fa eco la presidente di Confartigianato Imprese Lecco, Ilaria Bonacina – che vuole essere vicina in modo concreto alle scuole e ai ragazzi anche nella decisiva fase della scelta del percorso formativo da parte di studenti e famiglie. Per questo motivo, contando sul coinvolgimento attivo dei nostri imprenditori, intendiamo avvicinare sempre di più questi due universi, perché solo con la giusta consapevolezza si può scegliere nel modo migliore”.

L’appuntamento con il ‘Trekking urbano lungo il Gerenzone’ è fissato per sabato, 7 ottobre 2023, con due diversi momenti dedicati la mattina agli studenti e il pomeriggio agli imprenditori. Sarà la delegazione di Confartigianato Imprese Lecco a raggiungere la scuola media ‘Don Ticozzi’ di Lecco alle ore 8.30, per dirigersi quindi a Laorca insieme a due classi seconde e ai cinque docenti accompagnatori. Da qui si procederà con la visita guidata riservata a una cinquantina di studenti delle classi seconde, cui verrà offerta la merenda. Al rientro in classe, alle ore 12.30, ai giovani e ai loro insegnanti verrà ufficialmente presentato il progetto ‘Aziende Aperte’.

Nel pomeriggio, quindi, spazio al momento riservato alle imprese, con ritrovo presso la sede di Confartigianato Imprese Lecco (in via Galilei 1) alle ore 13.30. Da qui si partirà in pullman per Laorca, dove prenderà il via l’escursione, guidata dai volontari di Legambiente e di Officine Gerenzone. Il rientro è previsto per le 17.30, quando a chiudere la giornata sarà la presentazione del progetto ‘Aziende aperte’, seguita da un aperitivo offerto ai presenti.

Per ottenere ulteriori informazioni e aderire alla seconda parte dell’evento è possibile visitare il sito www.artigiani.lecco.it (sezione Eventi).