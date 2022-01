Turismo e negozi di vicinato: il presidente Antonio Peccati traccia gli obiettivi

Le azioni di Confcommercio Lecco per sostenere le imprese associate

LECCO – Dopo due anni complicati Confcommercio Lecco conferma la sua azione a fianco delle imprese associate e guarda con fiducia al 2022.

Per il presidente Antonio Peccati – confermato nel maggio 2021 alla guida di Confcommercio Lecco per un secondo mandato quinquennale – il turismo resta centrale per l’associazione e una vera leva competitiva per il territorio: “Questo settore ha registrato cifre record fino al 2019. Poi il Covid ha fermato il comparto e ora tutti gli attori del territorio, nei diversi ruoli, devono lavorare per fare tornare il turismo lecchese su quei livelli. Con in più la consapevolezza che ci viene dall’avere riscoperto – anche se per cause di forza maggiore – tante realtà locali di assoluto valore. Il turismo rimane il settore strategico per il rilancio e lo sviluppo, non solo delle imprese del settore turistico ma, come conseguenza, anche delle imprese del commercio e dei servizi. Ovviamente occorre impegnarsi affinché le istituzioni adottino politiche e azioni che abbiano come obiettivo l’attrattività del territorio lecchese: in questo contesto, Confcommercio Lecco intende giocare un ruolo da protagonista”.

Negli ultimi tre anni Confcommercio Lecco ha organizzato e promosso il progetto del Master di Alta Formazione nel turismo, realizzato con Università Bocconi: “E’ stata un’esperienza eccezionale. Per noi ha rappresentato uno sforzo economico e logistico notevole, ma siamo molto soddisfatti: il bilancio è positivo e voglio ringraziare non solo la Bocconi, ma anche Univerlecco che ci ha sostenuto. Volevamo dare ai giovani una preparazione adeguata per affrontare nel migliore dei modi il mondo del turismo: ci siamo riusciti. Ancora oggi i 60 ragazzi che hanno partecipato si scambiano idee e progetti. Ora sarebbe bello potere passare il testimone alla Camera di Commercio di Como-Lecco, perchè si faccia portavoce di un progetto d’eccellenza rivolto a quanti hanno spirito imprenditoriale e vogliono crescere dal punto di vista culturale e professionale”.

Da tempo il presidente Peccati, inoltre, spinge perchè Lecco Mountain possa diventare il brand di riferimento del nostro territorio: “Como e Lecco sono complementari. Ecco perchè sostengo che a fianco del fondamentale “Como Lake” ci debba essere “Lecco Mountain”. Noi dobbiamo puntare con forza sulle montagne. Lecco ha una tradizione alpinistica che tutti ci invidiano: Riccardo Cassin, Casimiro Ferrari, Carlo Mauri, i Ragni… Abbiamo tutto per diventare una capitale della montagna anche sul fronte dell’offerta: passeggiate, trekking, falesie, sci alpinismo, ciaspole… Abbiamo una storia unica che aspetta solo di essere portata alla luce e valorizzata. Senza dimenticare che possiamo contare su una realtà come Bobbio: la sua vicinanza e la praticità per quanti vengono da Milano la rendono una piazza attraente. E poi ci sono i Piani Resinelli che hanno un potenziale enorme: come ripeto da tanti anni, quello è un luogo da fare crescere e che può diventare una palestra a cielo aperto, un posto dove fare allenare le società sportive della provincia”.

Se il turismo rappresenta un tassello fondamentale per il territorio, altrettanta attenzione viene posta dall’associazione per il commercio e i servizi, che sono gli altri due comparti rappresentati:

“Sul commercio la nostra azione continuerà ad essere in particolare di sostegno ai negozi di vicinato: vogliamo che siano sempre più consapevoli da un lato dell’importanza dell’utilizzo anche degli strumenti digitali, che si sono rilevati vincenti durante l’emergenza sanitaria, e dall’altro proprio delle opportunità che l’attrattività turistica del territorio avrà sulle loro attività. Sul fronte dei servizi vogliamo implementare le categorie di imprese che ora rappresentiamo. Per quanto concerne il settore, sappiamo che le aziende hanno caratteristiche ed esigenze particolari: proprio per questo intendiamo individuare servizi nuovi pensati ad hoc per soddisfare queste peculiari esigenze”.