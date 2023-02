Confcommercio Lecco. Corso di contabilità base, iscrizioni fino al 3 marzo

8 lezioni tra marzo e aprile dedicate a principi e tecniche della contabilità

Corso in partenza il 14 marzo, funzionale per aumentare le opportunità lavorative

LECCO – Fornire un’adeguata preparazione teorica e pratica a quanti vogliono apprendere la contabilità, per potersi così destreggiare tra le principali tecniche contabili e migliorare le conoscenze di base in ambito fiscale, così da aumentare le proprie opportunità nel mondo del lavoro. Questo si prefigge il corso di ‘Contabilità – livello base’ organizzato da Cat Unione Lecco srl, società di formazione e consulenza di Confcommercio Lecco, che prenderà via il 14 marzo.

Durerà nel complesso 24 ore, e tutte le 8 lezioni si terranno in orario serale, dalle ore 18 alle ore 21, osservando il seguente calendario: 14-21-28 marzo e 4-11-18 aprile. Durante il corso, messi in pratica principi e tecniche della contabilità base: fatture di acquisto e di vendita; lettura di una busta paga; contabilizzazione movimenti bancari e prima nota; liquidazione Iva; versamento delle ritenute; scritture di chiusura e riapertura dei conti.

Accolte iscrizioni fino al 3 marzo, ed è già prevista in autunno una seconda edizione 2023. Per le imprese regolarmente iscritte agli Enti Bilateriali, previsto il rimborso al 50% dell’iscrizione. Per informazioni e iscrizioni contattare direttamente Confcommercio Lecco – Ufficio Formazione: tel. 0341/356911; email formazione@ascom.lecco.it.