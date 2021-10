Una nuova proposta formativa per persone disoccupate o inoccupate

Corso più stage retribuito per imparare due professioni oggi ricercate sul mercato del lavoro

LECCO – Nell’ambito delle attività del progetto “STEP – Servizi Territorio E Persone”, finanziato da Regione Lombardia con risorse a valere sul Programma Operativo Regionale cofinanziato con il Fondo Sociale Europeo 2014-2020, di cui il Comune di Lecco è ente capofila per tutto il territorio provinciale, Consorzio Consolida, l’unità lecchese di Mestieri Lombardia e i progetti Living Land e Valoriamo, promuovono una nuova e interessante proposta per le persone disoccupate o inoccupate del territorio,

Si tratta della possibilità di frequentare gratuitamente due corsi di formazione legati a professioni oggi molto richieste dal mercato del lavoro, al termine dei quali sarà possibile effettuare uno stage retribuito in azienda di 3-4 mesi (sono previsti 500 € mensili per un tempo pieno, 350 € mensili per un part-time, secondo la normativa regionale che regola i tirocini extra-curriculari) a completamento del percorso formativo.

I corsi in partenza sono due, entrambi della durata di 40 ore. Il primo riguarda la figura dell’addetto alla posa dei serramenti: rivolto alle persone tra i 18 e i 29 anni per un massimo di sei allievi, si terrà in collaborazione con l’azienda Gitici Serrramenti dal 23 novembre al 17 dicembre a Lecco.

Il secondo invece approfondirà la mansione dell’addetto/a cameriere/a nella ristorazione ed è riservato a otto allievi dai 18 anni in su. Si terrà in collaborazione con il ristorante Soqquadro di Lecco tra il 19 novembre e il 17 dicembre. I tirocini verranno proposti a coloro che avranno frequentato almeno l’80% del corso e si realizzeranno, in aziende da individuare, nel periodo tra gennaio e aprile 2022.

Per aderire all’iniziativa è necessario partecipare al bando pubblicato sui siti istituzionali dei Comuni e www.livingland.info e www.valoriamo.org .

Come partecipare

I requisiti richiesti sono: essere inoccupato o disoccupato e non essere iscritto a percorsi di studio di qualifica, superiori o universitari; avere la residenza o il domicilio in Regione Lombardia e una buona conoscenza della lingua italiana; essere motivato alla frequenza al corso e a svolgere la professione promossa.

Per partecipare al bando si chiede di inviare curriculum e codice fiscale all’indirizzo mail formazione@consorzioconsolida.it , indicando nella mail il nome del corso a cui si è interessati (è possibile indicarne anche più di uno) entro mercoledì 10 novembre 2021.

Per informazioni è possibile contattare il Consorzio Consolida (riferimento Cortesi Eleonora) ai seguenti recapiti: tel. 0341 286419; cell. 335 7502021 e-mail: formazione@consorzioconsolida.it.