Lavoro. Lario Reti cerca un Addetto Adempimenti Ambientali per sostituzione maternità

Nuova posizione aperta presso il gestore del servizio idrico provinciale

Candidature entro e non oltre il 17 settembre 2023

LECCO – Lario Reti Holding, società gestore del servizio idrico integrato della Provincia di Lecco, nell’ottica di garantire un adeguato turnover del suo personale, cerca un Addetto Adempimenti Ambientali per sostituzione maternità.

Al candidato prescelto, rispetto alla posizione ricoperta, sarà proposto un contratto di lavoro subordinato a tempo determinato ed un inquadramento non superiore ad impiegato di 3° livello del CCNL Gas – Acqua Utilitalia. Entro e non oltre il giorno 17 settembre 2023 il termine per consegnare le candidature.

Maggiori informazioni su: https://www.larioreti.it/lavora-con-noi/addetto-adempimenti-ambientali-maternita-2023/.