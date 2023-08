Lo Stadio Rigamonti Ceppi ha un nuovo impianto di illuminazione

Lavori realizzati dalla ditta lecchese Livio Impianti

LECCO – Proseguono i lavori allo stadio Rigamonti Ceppi di Lecco necessari per l’omologazione alla Serie B, con la nuova stagione 2023/2024 che ha preso il via venerdì sera con l’anticipo tra Bari e Palermo finito 0 a 0.

Uno dei lavori più impegnativi che si doveva affrontare era il nuovo impianto di illuminazione, in quanto non adeguato e sufficiente nonostante quello esistente sia stato potenziato nel 2019 per poter ospitare partite fino alla Serie C.

I Lavori del nuovo impianto, cominciati ad inizio agosto, sono stati affidati all’azienda lecchese Livio Impianti di Lecco. Dopo l’installazione delle quattro torri faro da 1200 lux, su ciascuna sono state installati 22 proiettori ai quali si sono aggiunti altri 28 punti luce tra tribune e distinti.

Un lavoro, quello svolto dalla Livio Impianti realizzato nel 50° di fondazione dell’azienda lecchese che nasceva proprio quando il Lecco disputò l’ultimo suo campionato in Serie B. Una concomitanza che, ci auguriamo, sia di buon auspicio per il ritorno dei Blucelesti nella serie Cadetta.