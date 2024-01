Sara Ranghetti eletta presidente di Agrimercato di Como e Lecco

Classe 1992, mamma di tre figli, prende il testimone di Francesca Biffi

“Gli obiettivi, condivisi con la federazione Coldiretti sono chiari: vogliamo promuovere il km0 a tutti i livelli”

LECCO – L’Associazione Agrimercato di Como e Lecco ha annunciato il suo nuovo presidente, con Sara Ranghetti che prende le redini dalla presidente uscente Francesca Biffi.

Sara Ranghetti, classe 1992 e neo-mamma di tre mesi, è una figura ben nota nel settore agricolo comasco. Dopo gli studi in Ragioneria, si è unita all’azienda di famiglia, Apicoltura E.G., attiva dal 2005 e specializzata nell’apicoltura con circa 1300 arnie. La giovane imprenditrice è diventata il volto dell’azienda, partecipando a sei mercati settimanali di Campagna Amica, oltre a numerosi impegni mensili e eventi speciali.

In risposta alla nomina, Ranghetti ha dichiarato: “Campagna Amica rappresenta un grande sostegno per la nostra azienda, permettendoci di consolidarci nei mercati agricoli e di stabilire un contatto diretto con una clientela vasta e fidelizzata. È un onore per me assumere la presidenza dell’Associazione Agrimercato Como Lecco, e insieme alla Coldiretti, i nostri obiettivi sono chiari: promuovere il km 0 a tutti i livelli.”

Ranghetti ha anche espresso il suo ringraziamento a Francesca Biffi per il lavoro svolto negli anni per lo sviluppo degli AgriMercati e della rete di Campagna Amica. Ha sottolineato l’importanza del marchio Campagna Amica, che rappresenta la rintracciabilità, la filiera corta, la genuinità e la sicurezza alimentare agli occhi dei consumatori.

L’Associazione Agrimercato gestisce i mercati dei produttori agricoli in vendita diretta nelle province di Como e Lecco, coinvolgendo aziende accreditate che soddisfano i requisiti stabiliti dall’Associazione. La missione principale dell’Associazione è promuovere la costituzione e lo sviluppo di mercati in cui gli imprenditori agricoli possano soddisfare le esigenze dei consumatori con prodotti a diretto legame territoriale.

Il presidente di Coldiretti Como Lecco, Fortunato Trezzi, ha elogiato la nomina di Ranghetti, sottolineando l’importanza dei valori condivisi con i consumatori. Trezzi ha dichiarato: “Crediamo che la relazione tra il mondo della campagna e quello della città rappresenti il futuro. La giusta agricoltura è paesaggio, buon cibo, salute, socialità, occupazione, tradizione, cultura, bellezza. E quindi, semplicemente, ci aiuta a sentirci bene.”

Gli Agrimercati di Campagna Amica si svolgono in varie località delle province di Como e Lecco, offrendo ai consumatori l’opportunità di fare la spesa in modo sostenibile e responsabile, promuovendo prodotti agricoli di stagione, selezionati con cura e di origine italiana garantita.