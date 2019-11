Sicurezza sul lavoro, al Politecnico un convegno sul processo Solvo

LECCO – Convegno in programma mercoledì 20 novembre, alle ore 13.00, presso il Politecnico di Milano, Polo territoriale di Lecco, nel quale presentare, descrivere e discutere il contesto ed i risultati del progetto Solvo.

Il progetto Solvo è stato ideato per sviluppare uno strumento software operativo semplice e gratuito per la gestione dell’intero ciclo di vita – dalla valutazione dei rischi all’attuazione e successivo monitoraggio delle azioni volte a prevenire i rischi sui luoghi di lavoro – che caratterizza i sistemi di tutela per la salute e la sicurezza dei lavoratori nelle piccole imprese.

L’evento è realizzato in collaborazione con Api Lecco.

