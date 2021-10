L’elezione questa mattina, venerdì, durante il consiglio generale del sindacato

Enzo Mesagna era il referente per la Cisl Monza Brianza sui temi del mercato del lavoro, dell’artigianato e della salute e sicurezza

LECCO – Enzo Mesagna, lecchese, 54 anni, entra a far parte della segreteria della Cisl Lombardia. Lo ha eletto questa mattina, venerdì, il consiglio generale del sindacato, riunito a Erbusco, in provincia di Brescia. Restano invariati gli altri componenti della segreteria regionale della Cisl Lombardia, guidata dal segretario generale Ugo Duci, affiancato da Paola Gilardoni, Fabio Nava, Pierluigi Rancati.

Classe 1966, Mesagna è sposato e vive nel lecchese. Dopo la maturità scientifica ha frequentato per alcuni anni la facoltà di Fisica, prima di svolgere il servizio civile presso il centro salesiano Don Bosco di Arese. Un’esperienza intensa, che gli ha fatto scoprire la passione per il lavoro con i ragazzi, concretizzata prima nel diploma regionale e poi nella laurea di Scienza dell’educazione.

Impegnato per anni anche sul fronte della disabilità, ha lavorato presso diverse cooperative sociali prima di entrare nel ‘95 in Cisl Lecco come operatore referente delle Politiche sociali, per occuparsi di immigrazione, dipendenze, disabilità.

Nel 1998 in Cisl ha fondato l’Anolf Lecco, associazione che segue i cittadini e i lavoratori stranieri.

Nel 2002 ha accettato di impegnarsi a tempo pieno come operatore di una categoria ed è entrato in Fim, per seguire i lavoratori metalmeccanici del lecchese. Nel 2010 è stato eletto segretario generale della Fai Cisl Lecco, il sindacato degli alimentaristi, carica che gli è stata confermata anche nel 2013 quando è nata la Fai Cisl Monza Brianza Lecco. Nel 2020 è stato eletto nella segreteria della Cisl Monza Brianza Lecco, con la delega ai temi del mercato del lavoro, dell’artigianato e della salute e sicurezza. Oggi l’elezione nella segreteria regionale Cisl.