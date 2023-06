Tavolo per la competitività: infrastrutture, turismo e Olimpiadi i temi caldi

Ampia e convinta partecipazione di tutti gli attori del territorio

Galimberti: “Sono stati raccolti numerosi spunti utili a rafforzare la comune visione lariana”

LECCO – Si è riunito oggi, venerdì, il Tavolo per la competitività e lo sviluppo della provincia di Lecco per affrontare i seguenti temi: le infrastrutture prioritarie, le opportunità dello sviluppo turistico lariano (infrastrutture e servizi per la mobilità, capitale umano e competenze, dati e prospettive) e le Olimpiadi Invernali Milano Cortina 2026 (aggiornamento sugli interventi e ricadute per il territorio).

Presenti i rappresentanti politici regionali, il sindaco di Lecco e il vicepresidente della Provincia di Lecco, i vertici delle associazioni datoriali e sindacali del territorio. “Con soddisfazione ho apprezzato l’ampia e convinta partecipazione di tutti gli attori del territorio, e il riconoscimento unanime del ruolo e dell’importanza del Tavolo quale luogo di condivisione per la definizione dei percorsi con i quali sostenere lo sviluppo del sistema lecchese – commenta Marco Galimberti, Presidente Camera di Commercio di Como-Lecco –. Sono stati raccolti numerosi spunti utili a rafforzare la comune visione lariana, spunti che potranno guidare i nostri prossimi passi”.

“L’incontro di oggi ci ha consentito di condividere importanti aggiornamenti sugli interventi infrastrutturali cui Regione, Provincia e Comune stanno lavorando anche in vista delle Olimpiadi e degli altri importanti eventi sportivi che ospiteremo nei prossimi anni – aggiunge Lorenzo Riva, coordinatore del Tavolo per la competitività e lo sviluppo della provincia di Lecco. – Ci siamo confrontati anche sul positivo momento del comparto turistico che stiamo vivendo, e riconosciuta l’esigenza di governare il fenomeno, abbiamo condiviso la necessità di tenere conto delle diverse istanze e di tutte le potenzialità del territorio, nel contempo conciliando le posizioni di operatori, cittadini e turisti”.

“Forti di quanto recentemente emerso anche al Tavolo di Como, chiederemo un incontro al Ministro delle Infrastrutture e a quello del Turismo, nonché agli Assessori regionali competenti, per esprimere loro le nostre esigenze e individuare modalità e risorse attraverso le quali fornire le risposte che il territorio lariano merita” sottolinea infine Marco Galimberti.