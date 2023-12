Sindacati. Prosegue la mobilitazione alla Gilardoni Vittorio di Mandello

Nella giornata di oggi, venerdì 29 dicembre, proclamate 8 ore di sciopero

“Indisponibilità della proprietà a confrontarsi con le rappresentanze dei lavoratori in merito ai problemi emersi in azienda”

MANDELLO – Prosegue il braccio di ferro tra lavoratori e proprietà della Gilardoni Vittorio di Mandello del Lario. Dopo gli scioperi dei giorni scorsi anche oggi, 29 dicembre, i lavoratori hanno incrociato le braccia per uno sciopero di 8 ore.

“Di fronte alla prolungata indisponibilità della proprietà della Gilardoni Vittorio di Mandello del Lario a confrontarsi con le rappresentanze dei lavoratori in merito ai problemi emersi in azienda – legati al mancato riconoscimento del premio di risultato e agli impegni disattesi su inquadramenti, stabilizzazioni e politiche occupazionali -, la Rsu e le Organizzazioni Sindacali Fiom Cgil Lecco e Fim Csil Monza Brianza Lecco fanno seguito alle mobilitazioni del 13 e 20 dicembre scorsi e convocano per venerdì 29 dicembre 8 ore di sciopero nello stabilimento di Viale della Costituzione 32. Un’analoga iniziativa sarà organizzata la prossima settimana, con data da definirsi, nello stabilimento di Via della Carletta 11. Anche nel sito produttivo di Barberino di Mugello (FI), dove i lavoratori soffrono le stesse problematiche di quelli mandellesi, la Rsu e le organizzazioni sindacali stanno programmando l’astensione dal lavoro”.