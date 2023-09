Centro per l’impiego Merate, a breve sarà operativa la nuova sede

Nel pomeriggio di martedì 5 settembre le operazioni di trascolo in via Mameli 6/A

Uno spazio completamente riqualificato, ampliato anche l’organico del personale in servizio

MERATE – Da mercoledì 6 settembre sarà pienamente operativa la nuova sede del Centro per l’impiego di Merate della Provincia di Lecco, in via Mameli 6/A, a poca distanza dal municipio di Merate. Le operazioni di trasloco dalla vecchia sede meratese di via Statale 11/I avverranno nel pomeriggio di martedì 5 settembre, in modo tale da garantire la continuità dei servizi agli utenti, i cittadini in cerca di un impiego e le aziende alla ricerca di personale da assumere.

La nuova sede di via Mameli 6/A è stata completamente riqualificata dal punto di vista infrastrutturale grazie alle risorse stanziate da Regione Lombardia per l’attuazione del Piano regionale di potenziamento dei Centri per l’impiego, mediante il quale è stato anche possibile ampliare l’organico del personale in servizio, e alla collaborazione con il Comune di Merate.

Gli orari di apertura al pubblico sono i seguenti:

lunedì e mercoledì dalle 9 alle 13 e dalle 14 alle 17.30

martedì, giovedì e venerdì dalle 9 alle 14

Per una più efficiente erogazione dei servizi, l’accesso agli uffici avviene di norma su appuntamento, contattando i seguenti recapiti telefonici: 0341 295702 – 295706.