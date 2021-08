In Consiglio la variazione al bilancio in entrata e la convenzione con la Provincia

Il centro per l’impiego verrà rafforzato con l’assunzione di dieci persone in più

MERATE – Due milioni di euro a disposizione del Comune per l’acquisto e l’arredo di un immobile destinato a diventare la nuova sede del centro per l’impiego. E’ quanto ha messo sul piatto della bilancia la Regione che vuole potenziare la sede meratese del centro per l’impiego, attualmente collocata in via Ceppo trovando un nuovo spazio dove collocare gli uffici e il personale, che verrebbe potenziato di dieci persone.

L’amministrazione comunale procederà a breve con un bando a evidenza pubblica per trovare la nuova sede: negli scorsi mesi i tecnici della Provincia hanno già effettuato un sopralluogo nell’immobile situato sopra il supermercato di piazza don Minzoni, dove prima erano situati gli uffici dell’Inps riscontrando che la struttura, con una superficie di quasi mille metri quadri, in una zona dotata di parcheggi, sarebbe idonea. Per ora questa resta però un’ipotesi visto che al bando di gara potranno partecipare anche privati presentando nuove proposte, finora sconosciute.

Ieri sera, lunedì, la questione è approdata in consiglio comunale per l’approvazione della variazione al bilancio necessaria per incamerare lo stanziamento regionale e per la stipula della convenzione con la Provincia di Lecco per la pubblicazione del bando per l’acquisto dell’immobile.

Soddisfatto il sindaco Massimo Panzeri che ha sottolineato come la Regione metta a disposizione 1,2 milioni per l’acquisto della sede e 700mila euro per i lavori di adeguamento. “Grazie a questa operazione il Comune andrà ad accrescere il proprio patrimonio con un nuovo immobile vincolato a essere usato come centro per l’impiego per 30 anni, sgravandosi dal costo dell’affitto, di circa 25mila euro all’anno, della sede attuale. In questo modo verrà mantenuto un servizio sul territorio e verranno creati dieci posti di lavoro in più”.

Il capogruppo di Cambia Merate Aldo Castelli si è detto favorevole: “E’ bene che venga potenziato questo servizio nella speranza che diventi una struttura efficace e capace di far incrociare la domanda con la richiesta. Lo prendiamo come un regalo che va ad accrescere il patrimonio immobiliare del Comune”.

Nel dibattito si è inserita anche l’assessore alla Cultura Fiorenza Albani, consigliere provinciale: “I centri per l’impiego della Provincia di Lecco sono i primi in Regione come efficienza e capacità di intercettare la domanda e l’offerta. Questa sede verrà implementata con la creazione di un ufficio disabilità che sarà il nostro punto di forza”.