Auto prende fuoco dopo un tamponamento sulla tangenziale Est

CARUGATE – Un’auto ha preso fuoco dopo un tamponamento. E’ successo questa mattina, poco prima delle 8, lungo la tangenziale Est – A 51. I due mezzi viaggiavano in direzione sud quando per motivi al vaglio delle forze dell’ordine intervenute per i rilievi, si sono tamponate. Un urto che ha provocato l’incendio di una delle due macchine.

Immediata la mobilitazione dei soccorsi con l’invio sul posto di un’ambulanza e dei Vigili del Fuoco con l’autopompa inviata sede centrale di Monza.

Illese le persone coinvolte per le quali non si è reso necessario il trasporto in ospedale.