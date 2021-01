Brumano. Travolto da una valanga, grave un 42enne di Bonate Sopra

BRUMANO – L’allarme è scattato poco dopo le 10 di oggi, mercoledì 13 gennaio, per una valanga che si è staccata nella zona tra Fuipiano e Brumano, nella Bergamasca. Sul posto tre elicotteri da Como, Sondrio e Bergamo oltre agli uomini del soccorso alpino impegnati nelle ricerche.

C.R., 42 anni, di Bonate Sopra, infermiere della centrale operativa del 118, è stato ritrovato solo alcune ore dopo, in tarda mattinata, in gravissime condizioni. L’uomo era partito questa mattina per una escursione scialpinistica in Valle Imagna quando è accaduta la tragedia. Il 42enne è stato travolto dalla valanga e ora si trova ricoverato all’ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo.