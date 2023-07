Cercatore di funghi precipita e perde la vita in Valmasino

VALMASINO (SO) – Tragedia nella mattinata di ieri (domenica 23 luglio), poco prima delle 10, in Valmasino, in località Sasso Bisolo. Un uomo di 50 anni ha perso la vita dopo essere precipitato per alcuni metri. Era uscito in cerca di funghi con un’altra persona. Subito allertati i soccorritori, cinque i tecnici del Cnsas – Corpo nazionale Soccorso alpino e speleologico, Stazione di Valmasino della VII Delegazione Valtellina – Valchiavenna, intervenuti con i militari del Sagf – Soccorso alpino Guardia di finanza.

Le squadre hanno raggiunto l’uomo; è arrivato subito anche l’elisoccorso di Sondrio di Areu – Agenzia regionale emergenza urgenza, che ha fatto scendere con il verricello il medico e il tecnico di elisoccorso del Cnsas. Dopo l’accertamento della morte, il corpo dell’uomo è stato portato a valle. L’intervento è finito alle 12.30.