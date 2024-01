Controlli straordinari interforze a Cinisello Balsamo: denunce e multe

CINISELLO BALSAMO – Mercoledì pomeriggio si è svolto a Cinisello Balsamo il servizio straordinario “alto impatto” svolto dalla Polizia di Stato, dall’Arma dei Carabinieri, dalla Guardia di Finanza e dalla Polizia Locale di Cinisello Balsamo nei quartieri Crocetta e sant’Eusebio e piazza Costa, condiviso in sede di Comitato Provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica tra i vertici delle Forze di Polizia, disposti con ordinanza del Questore di Milano.

La Polizia di Stato, nel corso del servizio effettuato con agenti del locale Commissariato, del Reparto Mobile, della Polizia Scientifica, della Divisione Amministrativa e Sociale e unità cinofila della Questura, ha controllato 186 persone di cui 87 risultate avere precedenti di polizia e 21 veicoli: due cittadini extracomunitari sono stati denunciati per oltraggio e resistenza e pubblico ufficiale; 6 esercizi commerciali sono stati sottoposti a controlli e tre di questi sono stati sanzionati per un totale di 14.500 euro. Nel corso del servizio, durante il quale sono stati effettuati tre posti di controllo, i poliziotti hanno sequestrato 5 grammi di hashish a carico di ignoti.

I Carabinieri della Compagnia di Sesto San Giovanni, unitamente a personale del Nas di Milano, durante il servizio hanno rinvenuto, a seguito di due perquisizioni domiciliari eseguite d’iniziativa, circa 5 grammi di hashish.

Contestualmente hanno segnalato 2 soggetti, di cui uno già sottoposto agli arresti domiciliari, alle competenti autorità amministrative per l’art. 75 D.P.R. 309/1990. Nel corso del servizio sono state controllate 125 persone e 4 di esse sono state deferite in stato di libertà per la violazione degli obblighi inerenti il soggiorno sul territorio nazionale. I Carabinieri hanno inoltre controllato 2 esercizi pubblici, elevando contravvenzioni per la mancanza dei requisiti di igiene, per un totale di 1.000 euro. Gli stessi esercizi sono stati anche segnalati, per non conformità strutturale, alla competente Ats. Sono infine state elevate 2 contravvenzioni al codice della strada per guida senza patente.

I Finanzieri del Comando Provinciale della Guardia di Finanza di Milano hanno proceduto ad effettuare controlli nei confronti di 18 esercizi commerciali e 37 persone, tra avventori ed esercenti, per verificare il rispetto degli obblighi di emissione degli scontrini e della normativa sul lavoro. Tra le imprese controllate 12 sono state sanzionate per la mancata emissione del previsto documento fiscale. Con l’ausilio dell’unità cinofila antidroga hanno altresì sottoposto a controllo 5 veicoli e 11 soggetti, uno dei quali segnalato al Prefetto di Milano in quanto a seguito di perquisizione domiciliare è stato sorpreso in possesso di modiche quantità di sostanze stupefacenti.