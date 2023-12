Como, incidente alla Tintoria Lariana, 14 intossicati

COMO – I vigili del fuoco del comando di Como con gli specialisti NBCR sono impegnati in un intervento di soccorso tecnico urgente a Como Camerlata in via Donatori di sangue presso la ditta Tintoria Lariana per soccorso persona.

In particolare durante un travaso di acido cloridrico in un serbatoio si è generata una reazione chimica che ha richiesto l’invio in ospedale a titolo precauzionale di una decina di dipendenti per effettuare accertamenti.

Le persone coinvolte e valutate dal personale sanitario di AREU sono state 23 di cui 14 ospedalizzate, tutte trasferite in codice giallo presso H Sant’Anna, H Valduce e H Cantù.

I 14 pazienti ospedalizzati sono sia sintomatici (difficoltà respiratoria, tosse, mal di gola) che asintomatici. Sulla base delle indicazioni del Centro Antiveleni, l’ospedalizzazione degli asintomatici è stata necessaria al fine di poter correttamente monitorare l’evoluzione della situazione clinica determinata dall’inalazione/esposizione alle sostanze.

Le operazioni di bonifica e ricostruzione dell’evento sono in atto.

In posto unitamente ai vigili del fuoco, i sanitari del 118, Polizia di Stato e Polizia locale. Ai residenti della zona che lamentavano la percezione di odori anomali è stato raccomandato di chiudere gli infissi.