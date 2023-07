E morta Carla Airoldi, mamma di Cristina Mazzotti. Aveva 98 anni

La donna si è spenta a Milano. La figlia Cristina era stata sequestrata nel 1975 e ritrovata morta

Sabato 8 luglio i funerali e Eupilio

EUPILIO – E’ morta all’età di 98 anni Carla Airoldi, mamma di Cristina Mazzotti, la studentessa di 18 anni sequestrata nell’estate del 1975 e ritrovata morta due mesi dopo. Carla si è spenta a Milano al Fatebenefratelli dov’era ricoverata.

Pochi mesi dopo la perdita della figlia Cristina Carla era rimasta vedova del marito, l’imprenditore Elios Mazzotti. La donna ha trascorso la vita tra Milano e Eupilio, dove la famiglia ha una casa. E proprio a Eupilio si terranno i funerali, in programma sabato 8 luglio alle ore 11 nella chiesa di San Vincenzo in Galliano. “Preghiamo in comunione con la famiglia” il commento di cordoglio dell’amministrazione comunale.

“Ieri sera ci ha lasciati la mamma di Cristina, Carla Airoldi Mazzotti. Una donna dalla straordinaria personalitá, umana, generosa, ha saputo affrontare con dignitá il suo dolore senza mai farlo pesare e anzi trasmettendo la sua carica vitale a chiunque abbia avuto il piacere di conoscerla. Simpaticissima, riusciva sempre a strapparti un sorriso. Cosí la vogliamo ricordare, con tanto affetto” scrivono sulla pagina facebook della Fondazione Cristina Mazzotti.