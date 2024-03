Elicottero del 118 precipita sul Monte Rosa, salvi i quattro passeggeri

ALAGNA VALSESIA (VC) – Attimi di paura sul Monte Rosa: nel primo pomeriggio di oggi, sabato, un elicottero del 118 con quattro persone a bordo è precipitato sul versante di Alagna, in Piemonte, nei pressi del rifugio Capanna Regina Margherita.

Un terribile incidente ma che, stando alle prime informazioni, sembrerebbe senza conseguenze: i passeggeri (pilota, tecnico del Soccorso Alpino, tecnico di volo e cinofilo), non avrebbero avuto conseguenze.

In azione l’elisoccorso di Aosta e ell’AirZermatt, allertato anche il Soccorso Alpino della X Delegazione Valdossola.

Lo schianto avvenuto mentre l’elicottero stava effettuando un intervento di soccorso per una persona caduta in un crepaccio. Ancora al vaglio le cause che hanno portato il mezzo a precipitare, anche se il forte vento sembrerebbe il principale responsabile.

Alla base dell’Elisoccorso dell’Ospedale di Borgosesia si stanno precipitando anche Adriano Leli, direttore generale di Azienda Zero e Roberto Vacca, direttore dell’elisoccorso 118. Seguono la vicenda a distanza anche il presidente di Regione Piemonte Alberto Cirio e l’assessore alla Sanità Luigi Icardi.