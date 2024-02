Esplosione in un cascinale a Carbonate: soccorse due persone

CARBONATE – I vigili del fuoco dei comandi di Como e Varese sono intervenuti ieri sera, sabato, in seguito a un’esplosione scoppiata all’interno di un cascinale in via Damiano Chiesa. L’allarme è scattato intorno alle 21.30: due le persone coinvolte che sono state soccorse e affidate al personale sanitario presente sul posto. Al momento non sono ancora note le cause che hanno portato all’espolosione. I vigili del Fuoco, intervenuti con due autopompe, due autobotti e un’autoscala per spegnere le fiamme, hanno lavorato per la messa in sicurezza della zona.