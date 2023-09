COMO – Un incendio è scoppiato questa mattina, martedì 26 settembre, in un’abitazione in Piazza Duomo a Como, in pieno centro città.

A dare l’allarme sarebbero stati alcuni passanti, in posto si sono portati i Vigili del Fuoco, i Carabinieri e i sanitari.

All’interno dell’appartamento in fiamme è stato rinvenuto il corpo di un uomo mentre è stata portata in salvo una donna disabile. Da chiarire le cause del rogo, domato dai pompieri.