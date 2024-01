Muore a 26 anni in un incidente d’auto, addio a Martina Viscardi

RONCO BRIANTINO (MB) – Martina Viscardi, 26 anni di Ronco Briantino (MB), è morta in un tragico incidente d’auto avvenuto intorno alle 4.45 della scorsa notte a Bonate Sopra (BG). L’auto, guidata da un ragazzo di 23 anni, si è schiantata mentre stava percorrendo una galleria, ribaltandosi più volte.

Un impatto violentissimo, sul posto si sono precipitati i soccorsi con due ambulanze, l’automedica e i Vigili del Fuoco ma per la giovane non c’è stato nulla da fare se non costatare il decesso. Spetterà alle forze dell’ordine ricostruire la dinamica del tragico incidente. Il conducente, un ragazzo di 23 anni, è stato trasportato all’ospedale di Bergamo in codice giallo (mediamente critico).

Una notizia che ha sconvolto tutto il paese di Ronco Briantino. Martina Viscardi lascia il papà Paolo, la mamma Rosi, la sorella Beatrice, i nonni, gli zii, i cugini e tutti i parenti. I funerali saranno celebrati nella chiesa parrocchiale di Ronco Briantino lunedì 22 gennaio alle ore 15.