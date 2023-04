Nave. Donna scivola su un sentiero e cade, interviene il soccorso alpino

NAVE (BS) – Intervento del soccorso alpino nel pomeriggio di oggi, domenica, per una donna scivolata su un sentiero a Nave, in provincia di Brescia. E’ caduta in un dirupo per una quindicina di metri, mentre si trovava a circa 500 metri di quota.

Immediata l’attivazione dei soccorsi, con squadre e personale sanitario sul posto. Intervenuti anche ambulanza, automedica, Carabinieri e Vigili del Fuoco. Nell’incidente la donna ha riportato diversi traumi. Dopo la stabilizzazione in loco, è stata immobilizzata e imbarellata, da ultimo trasportata in ospedale.

Impegnative le operazioni di recupero, con i tecnici che hanno dovuto effettuare manovre di contrappeso, portandola prima sul sentiero e poi in strada, per un centinaio di metri.