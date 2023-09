Pauroso incidente all’alba a Lissone, coinvolto un 20enne

LISSONE (MB) – Pauroso incidente all’alba a Lissone. Le squadre dei Vigili del Fuoco del Comando di Monza e Brianza sono state chiamate a intervenire in via Alberto da Giussano poco dopo le ore 4 di oggi, per un incidente stradale che ha visto coinvolta una sola vettura finita contro altri mezzi parcheggiati a lato strada.

Coinvolto un ragazzo di 20 anni che, fortunatamente, non sarebbe in pericolo di vita ma è stato trasportato all’ospedale San Gerardo di Monza di codice giallo (mediamente critico). I Vigili del Fuoco hanno soccorso il giovane e hanno ripristinato le condizioni di sicurezza sulla strada.